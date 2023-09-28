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АрмИнфо. Больше половины населения Нагорного Карабаха уже покинуло места своего постоянного проживания.
Согласно сообщению пресс-секретаря премьер- министра РА Назели Багдасарян, по положению на 12:00 в Армению прибыло 68 386 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.
Напомним, что указом президента Арцаха Самвела Шахраманяна, с 1 января 2024 года Республика Арцах прекратит свое существование.
<Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе>, - говорится в указе.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Бывший госминистр Арцаха находится на свободе и в безопасности
|Армяне подвергаются этнической чистке и геноциду - Нассим Талеб
|СМИ: ЕС вряд ли прибегнет к санкциям против Азербайджана на фоне этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Вардан Осканян: В обмен на великий дар, данный Азербайджану, власти Армении должны как минимум потребовать возвращения всех задержанных арцахцев
|Тини Кокс: На осенней сессии ПАСЕ обсудят вопросы, связанные с Арменией и Арцахом
|Кремль: Армения поступает чрезвычайно враждебно по отношении к России, собираясь присоединиться к Римскому статуту
|Серж Саргсян: Для меня страница Арцаха никогда не будет закрыта
|В результате проведенных поисковых работ обнаружены останки 11 человек - МВД Нагорного Карабаха
|Оппозиционная фракция "Армения" НС РА выступила против ратификации Римского статута МУС
|Минздрав Армении призывает граждан стать донорами крови
|Больше половины населения Нагорного Карабаха уже покинуло места своего постоянного проживания
|Республиканский педагогико-психологический центр окажет психологическую помощь арцахцам
|Эксперт ООН по внесудебным казням: Азербайджан должен гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе
|В Армении планируется на 60% повысить заработную плату судей судов первичной инстанции
|Армения будет обмениваться данными мониторинга радиационной обстановки со странами СНГ
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|Спасатели Госслужбы чрезвычайных ситуаций Арцаха нашли 6 человек, которые ранее считались без вести пропавшими
|Вопрос о специально оборудованном самолете, обслуживающего премьер-министра РА, будет решаться на основе решения главы кабмина
|Минфин Армении откроет специальный казначейский счет для пожертвований в пользу насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха
|Адвокат: Армен Ашотян останется под арестом
|Армения намерена ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда
|Лавров: В Армении есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей
|Баку произвольно задерживает армян на КПП. Вопрос следует решить должным образом - Пашинян
|Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, касающееся Римского статута - Киракосян
|Мэл Гибсон о ситуации в Арцахе: Мы являемся свидетелями современного геноцида
|Правительство Армении выделит областным администрациям 360 млн драмов на нужды вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Ереван обратился в ЕСПЧ с заявлением о защите прав Рубена Варданяна
|Древние народы и цивилизации способны преодолеть трудности и построить современное общество - вице- спикер РА
|ANCA: 96 американских законодателей призывают администрацию Байдена ввести санкции против азербайджанских лидеров за блокаду и нападения на Арцах
|Блок "Мать Армения" на выборах мэра Еревана готов отдать свои голоса в пользу представителя партии "Национальный прогресс" - заявление
|Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года - указ президента
|Давид Бабаян принял решение явиться в азербайджанские следственные органы - какая его ждет там участь, ни для кого не секрет
|В Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасность
|Комитет министров СЕ обсудил азербайджанскую агрессию против Арцаха
|Количество вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха перевалило за 65 тысяч
|Люди уезжают из Нагорного Карабаха, потому что на них нападают азербайджанские военные - Марукян
|Пашинян и Макрон поговорили по телефону
|Для Айка Марутяна приемлемо условие <Общественного голоса>
|Главы МИД Армении и Турции обсудили региональные события
|Все раненные в ходе азербайджанской агрессии и взрыва в окрестностях Степанакерта, перевезены в Армению
|Азербайджанские СМИ сообщают о прекращении деятельности Karabakh Telecom в Арцахе
|"Газпром Армения" оплатит аренду и коммунальные выплаты для 300 семей из Нагорного Карабаха
|Никол Пашинян провел встречу с руководителями внепарламентских политических сил
|Пашинян уволил замгубенратора Вайоцдзорской области
|Диписточник: МИД Армении решает вопрос консульского доступа к бывшему госминистру Арцаха Рубену Варданяну
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Константин Затулин: Арест Варданяна возмутителен, а происходящее сегодня в Нагорном Карабахе - напоминает геноцид армян в Османской империи
|Из 120-тысячного населения Арцаха вынуждено в Армению переехали уже более 50 тыс.
|Глава МИД Испании: Встревожен растущим числом армян, бегущих из своих домов в Нагорном Карабахе
|Союз армян России резко ответил на армянофобские выпады телеведущего Владимира Соловьёва
|Захарова: Мы видим с какой деструктивной фанатичностью американцы обрабатывают Ереван
|Из 42 500 вынужденных переселенцев из Арцаха лишь около 10% пожелали воспользоваться содействием РА в вопросе их временного размещения
|Татоян: В ходе агрессии 19-20 сентября против Арцаха ВС Азербайджана убили 18 гражданских лиц, в том числе 6 детей
|Действия бойцов АО Арцаха опровергают тезис о неспособности армянского народа к сопротивлению - эксперт
|Какой судьбы удостоились рукописи Гандзасара
|Захарова ответила на обвинения Макрона в адрес России: Фантазер!
|Глава МИД Германии призывает к размещению международных наблюдателей в Нагорном Карабахе и увеличению гуманитарной помощи
|Захарова: Ситуация в Нагорном Карабахе остается, мягко говоря, непростой
|Лапшин дал дружеский совет арцахским армянам, покидающим Арцах из-за агрессии Азербайджана
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