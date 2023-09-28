Четверг, 28 Сентября 2023 13:42

АрмИнфо. Больше половины населения Нагорного Карабаха уже покинуло места своего постоянного проживания.

Согласно сообщению пресс-секретаря премьер- министра РА Назели Багдасарян, по положению на 12:00 в Армению прибыло 68 386 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.

Напомним, что указом президента Арцаха Самвела Шахраманяна, с 1 января 2024 года Республика Арцах прекратит свое существование.

<Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование. Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного Указа в силу, ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе>, - говорится в указе.