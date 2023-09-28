Четверг, 28 Сентября 2023 13:19

АрмИнфо. Республиканский педагогико - психологический центр Министерства образования науки, культуры и спорта (МОНКС) готов совместно с региональными центрами педагогико-психологической поддержки оказать психологическую помощь насильственно перемещенным из Арцаха детям и их семьям.

Как сообщает пресс-служба МОНКС, для консультаций и вопросов можно обратиться за следующим номером телефона: (+374)10 552-495. Вместе с тем ведомство предоставило список всех республиканских и областных центров педагогической и психологической поддержки: https://hmk.am/wp­content/uploads/2023/09/%D5%8F%D5%8E%D5%85%D4%B1%D4%BC%D5%86%D4%B5 %D5%90.pdf?fbclid=IwAR0GaNERpPwY_AEfJKTBhh6LhAbwHPmOSG67MASDrVATEBll OCB_T2RTVp8 .

Отметим, что по состоянию на 08:00 28 сентября в Республику Армения прибыли 65 036 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха.