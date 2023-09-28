Четверг, 28 Сентября 2023 13:16

АрмИнфо. Азербайджан должен гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе и обеспечить уважение и защиту жизней гражданских и задержанных лиц, в соответствии со своими международными обязательствами. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросу о внесудебных казнях Морис Тидболл-Бинз.

"Азербайджан также должен оперативно и независимо расследовать предполагаемые нарушения права на жизнь, о которых сообщалось в контексте его последнего военного наступления в Нагорном Карабахе, в ходе которого были убиты десятки людей, включая миротворцев",- отметил он.

Тидболл-Бинз заявил, что расследования должны проводиться в соответствии с международными стандартами, в частности Пересмотренным Руководством ООН по эффективному предотвращению и расследованию внесудебных, произвольных казней и казней без надлежащего судебного разбирательства, также известным как Миннесотский протокол о расследовании потенциально незаконной смерти (2016). Этот протокол требует, чтобы расследования проводились оперативно и были тщательными, полными, независимыми, беспристрастными и прозрачными, сказал он.

"Я подтверждаю свою готовность оказать техническую помощь властям для обеспечения соблюдения их международного гуманитарного права и обязательств в области прав человека по надлежащему расследованию каждой потенциально незаконной смерти в соответствии с применимыми стандартами наилучшей судебно-медицинской практики",- добавил Тидболл-Бинз.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на 28 сентября уже более 65 тысяч насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. 25 сентября вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 68 погибли, есть пропавшие без вести.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха". Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция. Германия заявила об увеличении дотаций МККК с 2 до 5 млн евро, для направления их на гумнужды армянам Нагорного Карабаха.