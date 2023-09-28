Четверг, 28 Сентября 2023 13:15

АрмИнфо.В Армении планируется повысить заработную плату судей судов первичной инстанции. Комиссия Национального Собрания РА по государственно- правовым вопросам выдала положительное заключение по представленным правительством РА поправкам в законе Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и государственных служащих>.

По словам заместителя министра юстиции РА Левона Баляна, планируется для судей судов первичной инстанции установить надбавку в размере 60% от заработной платы. Замминистра отметил, что данное предложение вытекает из необходимости гарантировать независимость судей, а также обеспечить привлечение высококвалифицированных специалистов для заполнения имеющихся вакантных должностей. В соответствии с ч.10 ст. 164 Конституции РА для судьи устанавливается вознаграждение, соответствующее его высокому статусу и ответственности. Отношения, связанные с вознаграждением судей судов первой инстанции, в том числе размером заработной платы, регулируются законом "Об оплате труда лиц, занимающих государственные должности и должности государственной службы>. Однако следует отметить, что размер вознаграждения, установленный Законом для судей судов первой инстанции, не соответствует их статусу и ответственности, особенно на фоне загруженности судей, которая уже перешла все <красные линии>. При этом, по результатам статистики, наибольшую нагрузку в трехуровневой судебной системе несут именно судьи судов первичной инстанции. В результате, в судебной системе уже существуют реальные риски, связанные с отсутствием желания и заинтересованности в заполнении вакантных должностей судей судов первичных инстанций высококвалифицированными специалистами.

Замминистра отметил, что в результате прошлых поправок в закон была установлена надбавка судьям Антикоррупционного суда, Кассационного и Конституционного судов. Логическим продолжением указанных изменений является также необходимость пересмотра размера вознаграждения для судей судов первичной инстанции, на которых лежит большая нагрузка в судебной системе. По этой причине предлагается с 1 января 2024 года установить надбавку к зарплате судей судов первичной инстанции, судов общей юрисдикции и Административного суда в размере 60% от их заработной платы.