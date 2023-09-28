Четверг, 28 Сентября 2023 13:15

АрмИнфо.Правительство Армении 28 сентября одобркио прокет указа президента Республики <Об утверждении Соглашения о взаимодшйствии государств-участников СНГ при обмене данными мониторинга радиационной обстановки>.

Соглашение было подписано на прошедшем 8 июня 2023 года в Сочи заседании Совета глав правительств Содружества Независимых Государств.

Документ подготовлен экспертами профильных ведомств государств - участников СНГ и прошел необходимую процедуру согласования. Его основной целью является обмен данными мониторинга радиационной обстановки на пространстве СНГ, который позволит оперативно реагировать на изменения ее параметров и обеспечить своевременное информирование сопредельных государств при угрозе или возникновении трансграничного переноса и распространения радиоактивных веществ на территории государств - участников СНГ, в том числе со стороны третьих государств. По мнению разработчиков документа, такой механизм обмена информацией позволит оперативно принимать необходимые меры по защите населения и окружающей среды.

Для реализации четкой и оперативной процедуры обмена данными Соглашением предусматривается назначение каждой из участвующих Сторон уполномоченного (компетентного) органа, а также разработка единого порядка обмена данными.