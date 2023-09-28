|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Бывший госминистр Арцаха находится на свободе и в безопасности
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|В результате проведенных поисковых работ обнаружены останки 11 человек - МВД Нагорного Карабаха
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|Минздрав Армении призывает граждан стать донорами крови
|Больше половины населения Нагорного Карабаха уже покинуло места своего постоянного проживания
|Республиканский педагогико-психологический центр окажет психологическую помощь арцахцам
|Эксперт ООН по внесудебным казням: Азербайджан должен гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе
|В Армении планируется на 60% повысить заработную плату судей судов первичной инстанции
|Армения будет обмениваться данными мониторинга радиационной обстановки со странами СНГ
|Уже в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян - Пашинян
|Спасатели Госслужбы чрезвычайных ситуаций Арцаха нашли 6 человек, которые ранее считались без вести пропавшими
|Вопрос о специально оборудованном самолете, обслуживающего премьер-министра РА, будет решаться на основе решения главы кабмина
|Минфин Армении откроет специальный казначейский счет для пожертвований в пользу насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха
|Адвокат: Армен Ашотян останется под арестом
|Армения намерена ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда
|Лавров: В Армении есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей
|Баку произвольно задерживает армян на КПП. Вопрос следует решить должным образом - Пашинян
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|Ереван обратился в ЕСПЧ с заявлением о защите прав Рубена Варданяна
|Древние народы и цивилизации способны преодолеть трудности и построить современное общество - вице- спикер РА
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|Блок "Мать Армения" на выборах мэра Еревана готов отдать свои голоса в пользу представителя партии "Национальный прогресс" - заявление
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|В Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасность
|Комитет министров СЕ обсудил азербайджанскую агрессию против Арцаха
|Количество вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха перевалило за 65 тысяч
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|Для Айка Марутяна приемлемо условие <Общественного голоса>
|Главы МИД Армении и Турции обсудили региональные события
|Все раненные в ходе азербайджанской агрессии и взрыва в окрестностях Степанакерта, перевезены в Армению
|Азербайджанские СМИ сообщают о прекращении деятельности Karabakh Telecom в Арцахе
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|Никол Пашинян провел встречу с руководителями внепарламентских политических сил
|Пашинян уволил замгубенратора Вайоцдзорской области
|Диписточник: МИД Армении решает вопрос консульского доступа к бывшему госминистру Арцаха Рубену Варданяну
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Константин Затулин: Арест Варданяна возмутителен, а происходящее сегодня в Нагорном Карабахе - напоминает геноцид армян в Османской империи
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АрмИнфо.Исход армян Нагорного Карабаха в результате политики этнической чистки, реализуемой Азербайджаном, продолжается. Анализ текущих событий показывает, что уже в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Об этом заявил премьер Никол Пашинян 28 сентября на заседании правительства.
<Это прямой акт этнических чисток и лишения родины, о чем мы уже неоднократно сигнализировали международному сообществу>, - сказал он.
По словам премьера, заявления различных международных акторов, осуждающие политику Баку по этнической чистки, важны. Однако, если за ними не последуют конкретные действия, то данные заявления будут рассматриваться как статистический ряд для истории, чтобы в дальнейшем эти страны могли в формальном плане отстраниться от этого преступления, заявив, что <мол, мы это осудили>.
<Если за осуждающими заявлениями не следуют соразмерные политические и правовые решения, то осуждения становятся актом согласия с происходящим>, - указал Пашинян.
Первоочередной задачей правительства Армении, отметил премьер, в настоящее время является максимально возможная забота о насильственно перемещенных соотечественниках и обеспечение их срочных нужд.
Напомним, что на 08:00 28 сентября количество вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха перевалило за 65 тысяч. До военной агрессии Баку 19 сентября с.г. население Арцаха составляло примерно 120 тыс человек.
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Бывший госминистр Арцаха находится на свободе и в безопасности
|Армяне подвергаются этнической чистке и геноциду - Нассим Талеб
|СМИ: ЕС вряд ли прибегнет к санкциям против Азербайджана на фоне этнических чисток в Нагорном Карабахе
|Вардан Осканян: В обмен на великий дар, данный Азербайджану, власти Армении должны как минимум потребовать возвращения всех задержанных арцахцев
|Тини Кокс: На осенней сессии ПАСЕ обсудят вопросы, связанные с Арменией и Арцахом
|Кремль: Армения поступает чрезвычайно враждебно по отношении к России, собираясь присоединиться к Римскому статуту
|Серж Саргсян: Для меня страница Арцаха никогда не будет закрыта
|В результате проведенных поисковых работ обнаружены останки 11 человек - МВД Нагорного Карабаха
|Оппозиционная фракция "Армения" НС РА выступила против ратификации Римского статута МУС
|Минздрав Армении призывает граждан стать донорами крови
|Больше половины населения Нагорного Карабаха уже покинуло места своего постоянного проживания
|Республиканский педагогико-психологический центр окажет психологическую помощь арцахцам
|Эксперт ООН по внесудебным казням: Азербайджан должен гарантировать права этнических армян в Нагорном Карабахе
|В Армении планируется на 60% повысить заработную плату судей судов первичной инстанции
|Армения будет обмениваться данными мониторинга радиационной обстановки со странами СНГ
|Уже в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян - Пашинян
|Спасатели Госслужбы чрезвычайных ситуаций Арцаха нашли 6 человек, которые ранее считались без вести пропавшими
|Вопрос о специально оборудованном самолете, обслуживающего премьер-министра РА, будет решаться на основе решения главы кабмина
|Минфин Армении откроет специальный казначейский счет для пожертвований в пользу насильственно перемещенных граждан Нагорного Карабаха
|Адвокат: Армен Ашотян останется под арестом
|Армения намерена ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда
|Лавров: В Армении есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей
|Баку произвольно задерживает армян на КПП. Вопрос следует решить должным образом - Пашинян
|Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, касающееся Римского статута - Киракосян
|Мэл Гибсон о ситуации в Арцахе: Мы являемся свидетелями современного геноцида
|Правительство Армении выделит областным администрациям 360 млн драмов на нужды вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха
|Ереван обратился в ЕСПЧ с заявлением о защите прав Рубена Варданяна
|Древние народы и цивилизации способны преодолеть трудности и построить современное общество - вице- спикер РА
|ANCA: 96 американских законодателей призывают администрацию Байдена ввести санкции против азербайджанских лидеров за блокаду и нападения на Арцах
|Блок "Мать Армения" на выборах мэра Еревана готов отдать свои голоса в пользу представителя партии "Национальный прогресс" - заявление
|Республика Арцах прекратит свое существование 1 января 2024 года - указ президента
|Давид Бабаян принял решение явиться в азербайджанские следственные органы - какая его ждет там участь, ни для кого не секрет
|В Совфеде России заявили о невозможности помощи Варданяну, а в Институте Лемкина призвали обеспечить его безопасность
|Комитет министров СЕ обсудил азербайджанскую агрессию против Арцаха
|Количество вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха перевалило за 65 тысяч
|Люди уезжают из Нагорного Карабаха, потому что на них нападают азербайджанские военные - Марукян
|Пашинян и Макрон поговорили по телефону
|Для Айка Марутяна приемлемо условие <Общественного голоса>
|Главы МИД Армении и Турции обсудили региональные события
|Все раненные в ходе азербайджанской агрессии и взрыва в окрестностях Степанакерта, перевезены в Армению
|Азербайджанские СМИ сообщают о прекращении деятельности Karabakh Telecom в Арцахе
|"Газпром Армения" оплатит аренду и коммунальные выплаты для 300 семей из Нагорного Карабаха
|Никол Пашинян провел встречу с руководителями внепарламентских политических сил
|Пашинян уволил замгубенратора Вайоцдзорской области
|Диписточник: МИД Армении решает вопрос консульского доступа к бывшему госминистру Арцаха Рубену Варданяну
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Константин Затулин: Арест Варданяна возмутителен, а происходящее сегодня в Нагорном Карабахе - напоминает геноцид армян в Османской империи
|Из 120-тысячного населения Арцаха вынуждено в Армению переехали уже более 50 тыс.
|Глава МИД Испании: Встревожен растущим числом армян, бегущих из своих домов в Нагорном Карабахе
|Союз армян России резко ответил на армянофобские выпады телеведущего Владимира Соловьёва
|Захарова: Мы видим с какой деструктивной фанатичностью американцы обрабатывают Ереван
|Из 42 500 вынужденных переселенцев из Арцаха лишь около 10% пожелали воспользоваться содействием РА в вопросе их временного размещения
|Татоян: В ходе агрессии 19-20 сентября против Арцаха ВС Азербайджана убили 18 гражданских лиц, в том числе 6 детей
|Действия бойцов АО Арцаха опровергают тезис о неспособности армянского народа к сопротивлению - эксперт
|Какой судьбы удостоились рукописи Гандзасара
|Захарова ответила на обвинения Макрона в адрес России: Фантазер!
|Глава МИД Германии призывает к размещению международных наблюдателей в Нагорном Карабахе и увеличению гуманитарной помощи
|Захарова: Ситуация в Нагорном Карабахе остается, мягко говоря, непростой
|Лапшин дал дружеский совет арцахским армянам, покидающим Арцах из-за агрессии Азербайджана
|Читать больше
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