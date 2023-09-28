Четверг, 28 Сентября 2023 13:13

АрмИнфо.Исход армян Нагорного Карабаха в результате политики этнической чистки, реализуемой Азербайджаном, продолжается. Анализ текущих событий показывает, что уже в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян. Об этом заявил премьер Никол Пашинян 28 сентября на заседании правительства.

<Это прямой акт этнических чисток и лишения родины, о чем мы уже неоднократно сигнализировали международному сообществу>, - сказал он.

По словам премьера, заявления различных международных акторов, осуждающие политику Баку по этнической чистки, важны. Однако, если за ними не последуют конкретные действия, то данные заявления будут рассматриваться как статистический ряд для истории, чтобы в дальнейшем эти страны могли в формальном плане отстраниться от этого преступления, заявив, что <мол, мы это осудили>.

<Если за осуждающими заявлениями не следуют соразмерные политические и правовые решения, то осуждения становятся актом согласия с происходящим>, - указал Пашинян.

Первоочередной задачей правительства Армении, отметил премьер, в настоящее время является максимально возможная забота о насильственно перемещенных соотечественниках и обеспечение их срочных нужд.

Напомним, что на 08:00 28 сентября количество вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха перевалило за 65 тысяч. До военной агрессии Баку 19 сентября с.г. население Арцаха составляло примерно 120 тыс человек.