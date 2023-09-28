Четверг, 28 Сентября 2023 13:12

АрмИнфо.Спасатели Госслужбы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) МВД Арцаха нашли в селе Хачен Аскеранского района 6 человек - жителей села Арутюнагомер (Мартакертского района), которые ранее считались без вести пропавшими.

Согласно сообщению пресс-службы ГСЧС, последние не выходили на связь в течение недели. Жителей вчера вечером перевезли в Степанакерт, их

жизни ничего не угрожает