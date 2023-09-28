Четверг, 28 Сентября 2023 13:10

АрмИнфо.Судья Апелляционного антикоррупционного суда Марабян отклонил нашу апелляционную жалобу и оставил зампредседателя Республиканской партии Армении Армена Ашотяна под арестом. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил адвокат Армена Ашотяна Тигран Атанесян.

<Я как-то сравнивал эту пирамиду антикоррупционных судов со сталинской тройкой. Я был неправ. Сталинские тройки были гораздо честнее в своих репрессиях>, - подчеркнул он.

Напомним, что 15 июня заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян был арестован на два месяца. Днем ранее он был задержан в рамках уголовного производства по факту предполагаемых злоупотреблений, совершенных в Ереванском государственном медицинском университете имени Мхитара Гераци. Сам Ашотян себя виновным не признает, и считает происходящее открытой и циничной политической травлей.