Четверг, 28 Сентября 2023 13:09

АрмИнфо. Армения намерена ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда. Комиссия Национального Собрания РА по государственно-правовым вопросам на заседании 28 сентября выдала положительное заключение по представленной на ратификацию устав Римского статута МУС.

По словам представителя Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосяна, Армения подписала Римский статут 17 июля 1998 года, но не ратифицировала его, так как Конституционный Суд РА в 2004 году признал два обязательства договора противоречащими ряду положений Конституции, действовавшей на тот момент. В конце 2022 года правительство Армении вновь обратилось в КС по вопросу проверки конституционности Римского статута. 24 марта 2023 года Конституционный суд РА признал обязательства Армении по Римскому статуту МУС соответствующими Основному закону страны. Киракосян заметил, что МУС в основном рассматривает преступления за совершение геноцида, преступления против человечности, военные преступления и преступления за агрессию. Суд обладает международной правосубъектностью. Он также обладает такой правоспособностью, какая может оказаться необходимой для осуществления его функций и достижения его целей. Суд может осуществлять свои функции и полномочия, как это предусмотрено в настоящем Статуте, на территории любого государства-участника и, по специальному соглашению, на территории любого другого государства.

Киракосян заметил, что ратификация данного документа позволит инициировать в МУС разбирательства против Азербайджана за военные преступления, совершенные в Арцахе, где фактически происходит насильственная депортация населения, а также за агрессию против Армении. Без наличия данного документа у Армении практически не было механизмов по привлечению Баку к ответственности.

Представитель Армении по международным правовым вопросам заметил, что с мая 2021 года вооруженные силы Азербайджана вторглись на суверенную территорию Республики Армения, осуществив военную агрессию против Республики Армения, и продолжают оставаться в различных частях суверенной территории Республики Армения. Затем, в 2022 году 13-14 сентября ими была осуществлена новая широкомасштабная военная агрессия в направлении различных частей суверенной территории РА, приведшая к сотням жертв среди вооруженных сил и гражданского населения. и во время которой были совершены самые тяжкие военные преступления. Более того, судя по поведению и воинственным заявлениям Азербайджана, риск новой военной агрессии со стороны Азербайджана против Армении остается высоким. В этих обстоятельствах скорейшая ратификация Статута МУС РА очень важна, поскольку после его ратификации преступления, совершенные вооруженными силами Азербайджана на территории Армении, в том числе военные преступления, будут подлежать юрисдикции МУС, что, безусловно, станет сдерживающим фактором для Баку.

Отметим, что 17 марта текущего года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ. В свою очередь вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян отмечал, что Ереван может сделать так, чтобы его дальнейшие действия, связанные с ратификацией Римского статута, не нанесли ущерба армяно- российским стратегическим отношениям.