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 Четверг, 28 Сентября 2023 13:08
Марианна Мкртчян

Лавров: В Армении есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей

Лавров: В Армении есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей

АрмИнфо. В Армении есть много желающих потерять Россию и обрести себе новых друзей. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью ТАСС, в ответ на вопрос, может ли получиться так, что Армения потеряет Россию.

"Исторически, географически, геополитически невозможно потерять Россию в том смысле, что полностью игнорировать её интересы в Закавказье. Но такие надежды питают некоторые руководители в Ереване. Они об этом прямо говорят", - отметил главный дипломат России.

По словам Лаврова, подобная мысль проскальзывала и в недавнем выступлении премьер- министра РА Никола Пашиняна, который говорил о необходимости компенсировать "несостоявшиеся" союзы, на которые Армения рассчитывала в плане обеспечения своей безопасности, и расширить круг партнеров, которые эту безопасность будут обеспечивать.

"Если они полагаются на Соединенные Штаты (это прямо вытекает из высказываний многих представителей армянского руководства), то, наверное, хорошо бы им посмотреть новейшую историю, как Соединённые Штаты обходились с теми, кого они стремились взять под свое крыло, продвигая свои геополитические интересы в далеких от американских берегов районах мира. Судьба всех этих людей весьма незавидна", - резюмировал глава МИД РФ.  

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