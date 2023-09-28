Четверг, 28 Сентября 2023 13:07

АрмИнфо.Азербайджан осуществляет произвольные задержания армян на пропускном пункте и до его прохождения. Это крайне тревожный факт. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 28 сентября на заседании кабмина.

<Наши госструктуры во всех таких случаях должны предпринять соразмерные шаги по защите прав произвольно задержанных граждан, вплоть до международных инстанций", - сказал Пашинян.

Как указал Пашинян, этот вопрос должен оставаться в повестке кабмина РА до тех пор, пока они не будут адресованы должным должным образом.

Напомним, что накануне Госпогранслужба Азербайджана подтвердила факт пленения филантропа, бизнесмена и бывшего госминистра Арцаха Рубена Варданяна при попытке выехать из Арцаха, опубликовав соответствующую фотографию и видео с его задержания. Власти Азербайджана обвинили Рубена Варданяна в финансировании терроризма, участии в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством и организации незаконного прибытия иностранца или лица без гражданства в Азербайджанскую Республику.