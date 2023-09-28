Четверг, 28 Сентября 2023 13:06

АрмИнфо. Армения предложила российским партнерам заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять все беспокойства Москвы, касающиеся ожидаемой ратификации Ереваном Римского статута международного уголовного суда. Об этом 28 сентября журналистам заявил представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

По его словам, соглашение можно заключить в соответствии с ч.2., ст. 98 Устава Римского статута МУС. Киракосян подчеркнул, что заключение двустороннего соглашения, которое позволит решить проблему с гарантиями, относительно которых у российской стороны имеются беспокойства. В настоящее время, Ереван ожидает реакции Москвы на данную инициативу, которая была направлена Российской Федерации в апреле текущего года.

Представитель РА по международным правовым вопросам затруднился ответить на вопрос о причинах в таком случае бурной реакции РФ на представленный к ратификации документ. <Если и имеются проблемы, то они решаемы>, - сказал Киракосян, добавив, что в рамках статута не существует каких-либо оговорок, речь идет о двустороннем соглашении между Арменией и Россией, которыми можно предусмотреть некоторые регулирования, в том числе, и обязательства сторон.

Отметим, что на ближайшем пленарном заседании Национального Собрания РА планируется ратифицировать Римский статут МУС. 17 марта текущего

года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Впрочем, армянская сторона отмечает, что ратификация документа не направлена против России. Позже источник в МИД РФ сообщал, что российская сторона предупредила армянских коллег о крайне негативных для отношений с Россией последствиях возможного присоединения к Римскому статуту. В МИД также добавили, что Москва считает неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту МУС на фоне ордеров в отношении руководства РФ. В свою очередь, вице-спикер парламента Армении Акоп Аршакян отмечал, что Ереван может сделать так, чтобы его дальнейшие действия, связанные с ратификацией Римского статута, не нанесли ущерба армяно-российским стратегическим отношениям.