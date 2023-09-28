Четверг, 28 Сентября 2023 12:59

АрмИнфо.Армения направила в Европейский суд по правам человека заявление о применении в отношении Азербайджана промежуточных мер, касающихся защиты прав арестованного бывшего государственного министра Арцаха, общественно-политического деятелями Рубена Варданяна. Об этом 28 сентября журналистам заявил представитель РА по международным правовым вопросам Егише Киракосян.

По его словам, заявление было направлено накануне. В документе содержится требование о гарантиях соблюдения прав Варданяна в соответствии с Международной конвенцией о правах человека. Приоритетными являются вопросы, связанные с запретом пыток и праве арестованного на жизнь. Киракосян выразил надежду на быструю реакцию со стороны ЕСПЧ. <Мы находимся в постоянном контакте с Судом и родными Варданяна>, - сказал Киракосян, не исключив при этом возможности обращения и в другие суды, в частности, в международный суд правосудия ООН.

Представитель Армении по международным правовым вопросам указал на представленный в СМИ <черный список>, составленный властями Азербайджана, который предполагает применение правовых мер в отношении ряда бывших и нынешних должностных лиц Нагорного Карабаха. Он отметил, что Ереван в данном направлении будет последователен. <С сожалением должен констатировать, что предупредить возможные задержания вряд ли удастся, но с применением некоторых правовых механизмов Ереван постарается решить данную проблему>, - сказал Киракосян.

Отметим, что суд в Азербайджане вынес решение об аресте на четыре месяца бывшего государственного министра Нагорного Карабаха Рубена Варданяна. Ему грозит 14 лет тюремного заключения. Ранее

Погранслужба Азербайджана сообщила, что Варданяна обвиняют в "финансировании терроризма".

Варданян был задержан 27 сентября при попытке выезда в Армению. Он переехал в Нагорный Карабах 1 сентября 2022 года, став государственным министром 4 ноября 2022 года. 23 февраля 2023 года он был отправлен в отставку.