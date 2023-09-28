Четверг, 28 Сентября 2023 10:38

АрмИнфо.Армения поддерживает Китай по чувствительным для него вопросам, в том числе, по вопросу <Единого Китая>. Об этом на приеме по случаю 74-й годовщины

независимости Китайской Народной Республики, организованном посольством КНР в Армении, заявил вице-спикер Национального Собрания РА Акоп Аршакян.

Поздравив сотрудников дипмиссии с праздником, Аршакян напомнил, что в прошлом году стороны отметили 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Китаем. "В этой связи хотел бы констатировать, что с момента установления дипломатических отношений армяно-китайское дружественное сотрудничество, основанное на традиционном тесном взаимодействии, неуклонно развивалось и укреплялось. Китай является одним из основных торговых партнеров Армении, и мы придаем большое значение дальнейшему укреплению дружественного сотрудничества с КНР. Мы продолжаем укреплять взаимовыгодное сотрудничество, еще больше расширяя сферы партнерства, в том числе, в торговле, туризме, культуре, образовании и других сферах>, - отметил вице-спикер.

Он отметил, что в июне текущего года состоялось очередное заседание армяно-китайской межправительственной комиссии по торгово­экономическому сотрудничеству, достигнутые в рамках которого договоренности внесут большой вклад в дальнейшее укрепление двусторонних отношений. Между внешнеполитическими ведомствами двух стран состоялись политические консультации.

<Как руководитель группы дружбы НС Армения- Китай, надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет возможность еще больше активизировать межпарламентские связи и организовать взаимные визиты межпарламентских групп дружбы. Правительство Армении ценит помощь правительства Китая, в рамках которой Армении регулярно предоставляются гранты, техническая помощь и льготные кредиты. При поддержке китайской стороны различные сотрудники госаппарата РА регулярно проходят курсы повышения квалификации в городах Китая. Помощь в целях развития на протяжении многих лет способствовала увеличению потенциала нашей страны в различных секторах, за что мы выражаем нашу глубочайшую благодарность. В настоящее время стороны совместно обсуждают план строительства нового павильона Общественной телекомпании", - сказал Аршакян.

Он заметил, что в настоящее время армянский народ сейчас переживает тяжелые испытания. "В ходе своей истории китайский народ также терпел бедствия, которые китайский народ преодолевал терпением, выносливостью и упорным трудом. Сегодняшний праздник символизирует начало исторического подъема китайского народа, и вселяет в нас надежду на то, что древние народы и древние цивилизации способны преодолеть трудности и построить новое, современное общество, - сказал вице-спикер НС.

Участников мероприятия также приветствовал посол КНР в Армении Фань Юн. От имени посольства он поблагодарил всех тех партнеров, которые постоянно поддерживают развитие армяно-китайских отношений и способствуют укреплению дружбы между двумя странами. По словам посла, за последние 74 года Китай добился огромных успехов в развитии, которые изменили мир