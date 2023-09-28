Четверг, 28 Сентября 2023 10:36

АрмИнфо. Блок "Мать Армения" на выборах мэра Еревана готов отдать свои голоса в пользу представителя партии "Национальный прогресс". Об этом говорится в заявлении блока.

Как отмечается в документе, блок рассматривал выборы членов Совета старейшин Еревана как возможность и стартовый шаг для полной смены

власти в Армении. "Другими словами, мы не просто ставили вопрос о должности мэра, а рассматривали выборы как способ изменить внутреннюю и внешнюю политику Армении. Убеждены, что задачей номер один в обеспечении безопасности, независимости и территориальной целостности нашей страны является отстранение премьер-министра РА Никола Пашиняна от власти и формирование нового национального правительства", - отмечается в заявлении.

Его авторы подчеркивают, что результаты выборов в Совет старейшин Еревана показали, что правящая в стране <Гражданский договор> оказалась в Совете старейшин в меньшинстве, и не получит мандата на формирование правительства столицы. <Поблагодарив еще раз граждан, проголосовавших за <Мать Армению>, мы также берем за основу волю тех избирателей, которые, проголосовав за другие неправительственные силы, выразили свою поддержку в намерениях блока осуществить смену власти. На основании вышеизложенного мы подтверждаем ранее озвученную позицию: мы готовы поддержать кандидата в мэры, который заявляет, что разделяет нашу позицию по осуществлению полной смены власти в Армении. Партия <Национальный прогресс> выдвинула кандидатом на пост мэра Айка Марутяна, который публично принял позицию <Матери Армении> о необходимости полной смены власти. Если в оппозиционном блоке будет достигнут консенсус, блок будет способствовать процессу лишения <Гражданского договора> большинства и поможет назначить нового мэра из неправительственной сферы, отдав свои голоса кандидату в мэры от партии "Национальный прогресс" Айку Марутяну>, - подчеркивается в заявлении.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. По их итогам, будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника сроком на 5 лет. По итогам голосования картина в Совете старейшин выглядит следующим образом: партия "Гражданский договор" - 24 мандата, партия "Национальный прогресс" - 14 мандатов, блок "Мать Армения" - 12 мандатов, партия "Республика" - 8 мандатов, партия "Общественный голос" - 7 мандатов. Таким образом, у властей всего 24 мандата. Ранее лидер партии "Национальный прогресс" Айк Марутян заявил о приемлемости условий, выдвинутых партией "Общественный голос". Три оппозиционные силы в случае получения 33 мандатов смогут избрать мэра армянской столицы.