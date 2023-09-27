Среда, 27 Сентября 2023 23:03

АрмИнфо. Премьер-министр Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Собеседники обсудили текущую гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе, а также ситуацию вокруг вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Были также затронуты вопросы двусторонней повестки дня Армения-Франция.