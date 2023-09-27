Среда, 27 Сентября 2023 23:02

АрмИнфо. Бывший мэр Еревана, кандидат в градоначальники от партии <Национальный прогресс> Айк Марутян заявил о возможности сотрудничества с партией <Общественный голос> и блоком <Мать Армения>.

Он напомнил, что в Совете старейшин 65 мандатов, и они распределились следующим образом. <Гражданский договор> - 24 мандата, <Национальный прогресс> - 14 мандатов, блока <Мать Армения> - 12 мандатов, партия <Республика> - 8 мандатов, партия <Общественный голос> - 7 мандатов. Таким образом, у властей всего 24 мандата, заметил Марутян.

<Ранее мы выступили с предложением к оппозиционным силам, независимо от политических взглядов, выступить единым фронтом, избрать одного кандидата, таким образом лишив власть возможности репродукции>, - указал он. На предложение откликнулись лишь <Общественный голос> - с некоторой оговоркой, и блок <Мать Армения> - при условии, что единый кандидат поддержит смену власти в стране.

Молчание же партии <Республика> говорит о ее планах выступить совместно с партией власти, добавил Марутян. Но даже в таком случае, у властей <в копилке> будет 32 мандата, а им, для избрания своего кандидата на посту мэра, необходимо 33.

<Общественный голос> готов к сотрудничеству на условии предоставлении им должности главы управления по надзору>, - заметил Марутян. По его словам, никоим образом не выступая против этого, надо учитывать, что эта должность считается общественной, назначение на которую может быть только по конкурсу, а не по назначению мэра. Следовательно, он не может ее обещать какой-либо силе, или же подписать документ о предоставлении данной должности какой-либо политсиле - он лишь может пообещать, что объявит конкурс, и если победит представитель партии <Общественный голос>, то он будет назначен на эту должность.

В то же время он предложил создать в Совете старейшин комиссию по расследованию, руководителем которой будет партия <Общественный голос>.

Если, все же данные договоренности не сработают, остаются новые выборы, заметил он. Тогда оппозиции нужно сделать так, чтобы на первом заседании по выборам мэра не был обеспечен кворум, для чего в заседании не примут участие 33 члена оппозиционных фракций Совета старейшин.

Напомним, что выборы в Совет старейшин Еревана состоялись 17 сентября. По их итогам, будет сформирован Совет старейшин из 65 членов, которые, в свою очередь, выберут столичного градоначальника сроком на 5 лет.