Среда, 27 Сентября 2023 20:01

АрмИнфо. Министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян 27 сентября провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

Как сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства РА, были обсуждены региональные события и вопросы повестки дня.