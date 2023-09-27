Среда, 27 Сентября 2023 19:56

АрмИнфо.Все граждане, пострадавшие в результате развязанной Азербайджаном агрессии и взрыва в окрестностях Степанакерта, уже перевезены из медицинских центров Нагорного Карабаха в Армению.

Так, согласно данным Минздрава РА, по состоянию на 19:00 27 сентября из Нагорного Карабаха в Армению воздушным и наземным путем путем доставлено 112 пациентов.

Всего в медцентры РА за эти дни привезены 349 раненых.