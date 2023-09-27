Среда, 27 Сентября 2023 19:26

АрмИнфо.Прекращена деятельность оператора мобильной связи Karabakh Telecom в Нагорном Карабахе, сообщают азербайджанские СМИ.

Отмечается, что <данные Karabakh Telecom будут иметь важное значение для любых оперативно-розыскных и следственных мероприятий, которые будут проводиться в Ханкенди>, поскольку <в дата-центре оператора собраны данные за 20 лет>.

Отметим, что компания начала свою деятельность с февраля 2002 года.