Среда, 27 Сентября 2023 19:00

АрмИнфо.<Газпром Армения> (стопроцентная <дочка> российской газовой корпорации) готова оплатить аренду и коммунальные выплаты для 300 семей, перемещeнных из Нагорного Карабаха.

Средства будут предназначены для семей, разместившихся в областях республики и внесeнных в реестр Минсоцтруда, говорится в распространeнном сообщении компании.

Также планируется в кратчайшие сроки организовать работу пансионата <Карин>, находящегося на балансе Компании, и восстановить инфраструктуру, чтобы обеспечить переселенцев дополнительным жильем и необходимыми жилищными условиями.

Параллельно проводится инвентаризация других ресурсов, предназначенных для краткосрочной поддержки, в соответствии с потребностями, представленными уполномоченными органами.

Напомним, что по данным кабмина РА, по состоянию на 15:00 из 120-тысячного населения Арцаха вынуждено в Армению переехали уже более 50 тыс. Тем временем, пробка из автомобилей вынужденных переселенцев растянулась на десятки километров в ожидании пропуска через азербайджанский КПП на мосту Хакари.