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 Среда, 27 Сентября 2023 18:23
Алина Оганесян

Никол Пашинян провел встречу с руководителями внепарламентских политических сил

Никол Пашинян провел встречу с руководителями внепарламентских политических сил

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в правительстве провел встречу с руководителями партий-участниц Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, во встрече приняли участие председатель партии <Республика> Арам Саркисян, глава Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии <Единая Родина> Мгер Тертерян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян и руководитель партии <Сила Родины> Тигран Арзаканцян.

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