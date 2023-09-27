Среда, 27 Сентября 2023 18:23

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в правительстве провел встречу с руководителями партий-участниц Консультативного собрания по сотрудничеству с внепарламентскими политическими силами. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно источнику, во встрече приняли участие председатель партии <Республика> Арам Саркисян, глава Христианско-демократической партии Армении Левон Ширинян, председатель партии <Единая Родина> Мгер Тертерян, председатель Европейской партии Армении Тигран Хзмалян и руководитель партии <Сила Родины> Тигран Арзаканцян.