Среда, 27 Сентября 2023 18:21

АрмИнфо. Давид Саргсян уволен с должности замгубенратора Вайоцдзосркой области Армении.

Решение, как сообщает официальный сайт правительства, подписал премьер РА Никол Пашинян 27 сентября.

Напомним, что Саргсян (брат уволенного в 2019 году в связи со скандалом, связанным с избиением офицера-военнослужащего, губернатора Вайоцдзорской области, члена правящей партии Трдата Сарсгяна) был назначен на эту должность в июне 2021 года, ранее он занимал пост замминистра в министерстве по делам диаспоры.