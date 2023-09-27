Среда, 27 Сентября 2023 17:43

АрмИнфо. МИД Армении решает вопрос консульского доступа к бывшему госминистру Арцаха Рубену Варданяну, ведомство будет защищать права своего гражданина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Ереване.

"Вопросом о консульском доступе к Варданяну занимается армянский МИД, который будет защищать права гражданина Республики Армении", - сказал собеседник агентства.

Из СМИ также стало известно, что Армения уже обратилась в ЕСПЧ в связи с пленением властями Азербайджана Рубена Варданяна.

Всемирно известный гуманитарный деятель и первый председатель Гуманитарной инициативы "Аврора", американский врач Том Катена реагируя на сообщение о пленение Варданянa в своем Твиттерe, в частности, написал: "Неверие, гнев и горе. Рубен Варданян, - сострадательный и самоотверженный человек был опорой для народа Арцаха, и то, что произошло, находится за гранью понимания. Я молюсь за Рубена и его семью", - написал Катена.

В свою очередь Координационный совет армянских организаций Франции (CCAF) призвал осудить это произвольное задержание и немедленно положить конец безнаказанности этого государства-изгоя, которое нарушает международные стандарты, пытая, казня, нанося увечья, арестовывая и произвольно задерживая армян.

Добавим, что сегодня в Кремле, комментируя сообщения о пленении Варданяна заявили, что если он гражданин РФ, то российская сторона будет заниматься обеспечением его прав.

Ранее, супруга Варданяна Вероника Зонабенд заявила, что сегодня утром ее муж, Рубен Варданян был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян.

Госпогранслужба Азербайджана подтвердила факт пленения Варданяна при попытке выехать из Арцаха, опубликовав соответствующую фотографию и видео с его задержания.