Среда, 27 Сентября 2023 17:42

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 29, 30-33 в 1-ом квартале “Давташен”, частично квартал ‘Ной” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 75, 85, 105, 107, 109, 111, 113, 115 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 37, 39, 41 на улице Абовяна, жилые дома 6, 6а, 8 на улице Корюна, 24, 28, 34, 36 на пр. Маштоца, жилой дом 35 и частные дома 58-72 на улице Пушкина, жилые дома 7-17 на улице Саряна, 17, 19, 21 на улице Демирчяна, жилой дом 26 на переулке Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 3/1, 3/2, 3/3 на улице Гр. Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/10-6/2 и частные дома 31-58/17 на улице Улнеци, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, 14-16 на улице Чолакяна, частные дома 8-39 на 39-ой улице, 1-12/4 на 41-ой улице пр. Комитаса, жилые дома 14-14/11 на 41-ой улице Арабкира;

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 кварталы ‘Мухни”, “Тигранаван” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10։00-16։00 частично улицы 1-7, частично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Арартяна, Шираза, Ширака, Гарегина Нжде, частично кварталы “Нор”, 1-6 в городе Масис; частично села Аревабуйр, Джраовит, Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюрин, Мармарашен, Овташат;

10։30-12։30 частично улицы Маркса, Огостоси 23 в городе Арташат; частично село Айгепат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы 26 Комисарнери, Андраника, Зоравара Вардана, Таманцинери, Камо, Телави, Момика, Вайк в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։30-14։30 жилые дома 1-4 в кв. “1А”, 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11; 23-34 в 3-ем квартале, 1-6; 11; 12; 25 в 4-ом квартале, 1-18 в 5-ом квартале, 5-12, 30-33 в 6-ом квартале, 16-19 в 7-ом квартале, 1-17 в 8-ом квартале, 1-4 в 9-ом квартале, коттеджи в 10-ом квартале, музыкальная школа, школа N1, 2, 3, ясли-детские сады “Зангак”, “Грашк”, Экиат”, “Лусабац”, община Фантан, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А. Харатян”, песчаные рудники ‘Ал Майнинг”, “Амадеха”, компания “Аэронавигация”, станции компаний ‘Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11։00-17։00 частично село Птгни;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

14:00-16:00 села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Тим Телеком”, МГЭС “Айрк-1”;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Сарчапет и Привольное.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 29 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 34-38 в 1-ом квартале Давташена; частные дома, прилегающие к улице Норка 13, частные дома на 1-ом переулке 17-ой улицы Норка, частные дома, прилегающие к улице Давида Бека и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), в Норк Мараше;

11:00-17:00 жилые дома 37, 39, 41 на улице Абовяна, жилые дома 10-16 на улице Гераци, частные дома 11-61 на 11-ой улице Айгестана и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 6, 6а, 8 на улице Корюна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улица Давида Бека и прилегающие частные дома, жилые дома 85-92/2 на улице Эмина, частные дома 7-50 на улице Айгедзор, частные дома 37-49 на пр. Баграмяна, жилые дома 9-192/2 на улице Верин Антараин, частные дома 1-186/13 на улице Верин Антараин;

в Армавирской области:

11:00-17:00 село Тароник;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично улицы Агаяна, Туманяна, Гукасяна, Степаняна, Исаакяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Арташат;

в Котайкской области:

10:30-16:30 частично село Птгни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); садоводческая компания “Птгни-2” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); село Балаовит, завод “ЕБК” и прилегающие территории;

11:00-14:00 частично село Зовуни и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); улицы 4, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 38, воинская часть СНБ и МЧС в Зовуни;

в Гегаркуникской области:

10։00–11:00 населенный пункт Еранос полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00–13:00 населенный пункт Дзорагюх полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

14։00–16:00 квартал “З. Андраник” в городе Мартуни; населенный пункт Геговит полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).