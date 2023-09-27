Среда, 27 Сентября 2023 17:36

АрмИнфо. Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин, комментируя пленения азербайджанской стороной экс-госминистра Арцаха Рубена Варданяна, выразил убеждение, что власти Азербайджана "будут делать вид", что эта ситуации не касается России.

"Азербайджан, безусловно, воспользовался тем фактом, что Варданян вышел из российского гражданства, и будет делать вид, что к России это не имеет отношения и это не выпад какой-то в сторону России. Хотя нет никаких сомнений в том, что с момента появления Варданяна в Нагорном Карабахе в азербайджанских кругах распространялась версия о том, что Варданян - это посланец Москвы, это рука Москвы. И требование убрать Варданяна из Карабаха адресовались напрямую руководству Российской Федерации. Это месть в данном случае и продолжение той линии, которую демонстрирует Азербайджан, получив контроль над Нагорным Карабахом, - устрашение, депортация, изгнание армян с исторических земель. Безусловно, Варданян, появившись в Карабахе, породил определённые надежды. И наказание Варданяна в духе "чтобы другим неповадно было", включая арест и всё остальное", отметил он в беседе с радиостанцией "Говорит Москва".

Константин Затулин добавил, что считает арест политика возмутительным, а происходящее сегодня в Нагорном Карабахе - напоминающим геноцид армян в Османской империи.

"Я не знаю, какие шаги собирается Россия, будет ли она их предпринимать. На мой взгляд, должна была, и не только в связи с Варданяном, а целом в связи с этой практикой арестов и преследований политических и общественных деятелей в Нагорном Карабахе, которые ставят своей целью обезглавить населения Нагорного Карабаха. Разоружить, обезглавить, а затем сделать игрушкой, добычей тех, кто теперь правит бал. Я считаю, что это возмутительно. Это напоминает определённым образом эпизоды столетней давности с депортацией, а потом уничтожением армян в ходе геноцида армян в Османской империи",

- резюмировал российский депутат.

Ранее, супруга Варданяна Вероника Зонабенд заявила, что сегодня утром ее муж, Рубен Варданян был арестован и взят в плен азербайджанскими властями на границе при попытке покинуть Арцах вместе с тысячами других армян.

Госпогранслужба Азербайджана подтвердила факт пленения Варданяна при попытке выехать из Арцаха, опубликовав соответствующую фотографию и видео с его задержания.

В Кремле, комментируя сообщения о пленении Варданяна, заявили, что если он гражданин РФ (заявил об отказе от российского гражданства в 2022 году - ред.), то российская сторона будет заниматься обеспечением его прав. Уже известно, что Армения обратилась в ЕСПЧ для получения информации о местонахождении гражданина РА.