Среда, 27 Сентября 2023 16:44

АрмИнфо. По состоянию на 16:00 мост Хакари пересекли 50 243 граждан, насильственно перемещённых из Нагорного Карабаха, 5700 из них были обеспечены правительством РА временным жильем. Об этом сообщила 27 сентября на брифинге пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян.

По ее словам, после пересечения КПП в сюникском Корнидзоре вынужденные переселенцы встают на учет, проводится оценка их потребностей. В связи с этом Багдасарян призвала всех граждан обязательно встать на учет, чтобы поддержка государства была более адресной.

По состоянию на данный момент из Арцаха в Армению переведены еще 74 пациентов. В целом стационарное лечение получают 311 граждан.

Министр образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян, в свою очередь, отметила, что каждый третий насильственно перемещенный гражданин Нагорного Карабаха - несовершеннолетний. В связи с этим ведутся соответствующие работы по обеспечению непрерывности образовательного процесса.

На данный момент для поступления в школы обратились около 100 человек. Школы готовы к этому, соответствующие циркуляры уже направлены в образовательные учреждения и для поступления не потребуется базовый набор документов. Со следующей недели стартуют программы переподготовки для учителей, добавила она.

<На 1 сентября 2023 года в Нагорном Карабахе функционировало 108 СОШ, где обучались 21 тыс человек учащихся. В школах работали 1500 учителей>, - сообщила министр. Помимо этого, в Арцахе было 8 колледжей и 4 ВУЗа. В МОНКС уже разработаны механизмы перевода арцахских студентов в ВУЗы РА, на основе оценки потребностей будут предусмотрены также адресные меры по линии оплаты за обучение.

Напомним, 19 сентября в районе 13:00 ВС Азербайджана, заявив о начале "антитеррористических мероприятий локального характера" начали обстрел пригородов Степанакерта и других городов Нагорного Карабаха с применением артиллерии и БПЛА. Под обстрел попали гражданские инфраструктуры, есть погибшие среди мирного населения, включая детей. По последним данным, число жертв азербайджанских обстрелов стали минимум 200 человек, не менее 400 ранены. 20 сентября Степанакерт заявил, что принял предложения командования РМК по прекращению огня. Отмечалось, что <достигнуто соглашение о выводе <оставшихся подразделений и военнослужащих Вооруженных сил Республики Армения> из зоны развертывания РМК и расформировании, полного разоружения вооруженных формирований <Армии обороны Нагорного Карабаха> и вывода тяжелой техники и вооружений с территории Нагорного Карабаха с целью их скорейшей утилизации. Отмечалось, что вопросы <о реинтеграции, обеспечении прав и безопасности армян Нагорного Карабаха, а так же обеспечения жизнедеятельности населения Нагорного Карабаха в рамках Конституции Азербайджана> должны будут обсудить в рамках предстоящих встреч представителей Степанакерта и Баку. 22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха, и население Нагорного Карабаха было вынуждено покинуть свои дома