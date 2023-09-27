Среда, 27 Сентября 2023 16:02

АрмИнфо. Союз армян России (САР) резко ответил на армянофобские выпады российского телеведущего Владимира Соловьёва.

Так, в обращении САР к Соловьеву, в частности, говорится:

"Уважаемый Владимир Рудольфович! Вот уж который день пытаемся понять корень метаморфоз, происходящих с Вами в последнее время. Помните, как Вы приносили публичные извинения "перед азербайджанским народом" за то, что как журналист посмели взять интервью у Давида Бабаяна, тогдашнего министра иностранных дел НКР?

Откровенно говоря, когда пришла шокирующая весть о том, что по приказу из Баку вооружёнными силами Азербайджана в Нагорном Карабахе были расстреляны наши, российские, миротворцы (полагаем, Вы осведомлены о том, что перед тем, как убить, азербайджанцы издевались и глумились над двумя из них), мы прильнули к экранам, думая, что Вы, оскорблённый такой дерзостью, потребуете публичных извинений перед русским народом.

Однако, вместо этого, услышали от вашего гостя - парламентария Слуцкого, что активно поддерживающий морально и материально сегодняшний киевский режим Алиев "является самым надёжным стратегическим партнёром России и Президента РФ", по степени своей преданности сопоставимый разве что с Лукашенко, а от Вас - нравоучительную тираду в адрес армянского народа, изложенную с лицом прокурора, выступающего словно на процессе над укро-нацистами.

Кому, как не Вам, уважаемый Владимир Рудольфович, знать, что Пашинян не отражает интересов и чаяний большинства армянского народа, ряд ярких представителей которого, кстати, регулярно выступают и во время ваших эфиров?

Да и Союз армян России, как крупнейшая организация армянской диаспоры мира и России, начиная с 2018 года, многократно и последовательно выступал и продолжает выступать с публичными заявлениями в связи с политикой Пашиняна, ведущей к опасному разрыву российско-армянского союза. За это САР подвергался массированной критике и травле в соцсетях, поскольку долгое время Пашиняну удавалось выдавать себя поборником этого союза. Этому, к слову, во многом, способствовали тиражируемые в СМИ кадры весьма тёплого приёма, периодически оказываемого ему в России, что благоприятствовало формированию у значительной части армянского общества образа Пашиняна как убежденного сторонника союзничества Армении с Россией.

Как считаете, не сменить ли Вам тон? Если, конечно, перед Вами не поставлена конкретная задача пропаганды и насаждения ненависти к армянам и разжигания межнациональной розни в России. Как и оказания содействия тем, кто на западные деньги на протяжении последних лет старательно насаждает антироссийские настроения в Армении и в аннексированном теперь уже Арцахе - самом пророссийском регионе СНГ, где языком общения во многих армянских семьях являлся русский язык", - подчеркнули в САР.