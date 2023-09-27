Среда, 27 Сентября 2023 15:54

АрмИнфо. США и другие страны НАТО поставили своей целью не только нанести стратегический урон России, но и дестабилизировать наше общее евразийское пространство. Об этом 27 сентября в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на вопрос, как в Москве оценивают игры Запада и НАТО в Армении.

По ее словам, западники и ранее рассматривали постсоветские территории как арену геополитического соперничества с Россией. Захарова добавила, что на фоне событий вокруг Украины, "они просто перестали скрывать свои цели по выдавливанию Росси с Южного Кавказа". По ее словам, "ради достижения этой своей маниакальной цели они готовы на любые авантюры и жертвы - будь то эскалация, авантюра и т.д."

"Мы видим с какой деструктивной фанатичностью американцы обрабатывают Ереван. В республику нагрянули глава USAID Саманта Пауэр, известная своей русофобией, и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США Юри Ким, которая недавно открыто на слушаниях заявила, что они занимаются переориентацией стран от России на Запад. Побывала там делегация конгресса во главе с Питерсом. Это только последние дни и только то, что никто не отрицает, потому что это на поверхности", - сказала она.

Захарова добавила, что по поступающей информации, Вашингтон и Брюссель убеждают Ереван выйти из ОДКБ, форсировать сотрудничество с НАТО, переориентировать ВТС и подписать мирное соглашение с Азербайджаном без учета прав и безопасности карабахских армян.

Представитель МИД России при этом подчеркнула, что в погоне за достижением этих целей, западники забыли о собственных ценностях в области прав человека.

"Все это очередная псевдодемократия, закрывают глаза на притеснения, избиения и аресты демонстрантов в Армении. Мы всегда говорили, что внутренние дела государства должно решать само это государство. Но, если в США разглядели одного демонстранта в Иране с трибуны Госдепа, они должны видеть, что происходит в Ереване. Но, нет, молчат. Они не хотят видеть и комментировать, что происходит с оппозицией, которой угрожают в случае продолжения митингов. Это уже не двойные стандарты, это отсутствие стандартов. Это абсолютное попрание своих же демократических ценностей, а по сути вмешательство во внутренние дела других государств", - подытожила дипломат.