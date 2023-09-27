Среда, 27 Сентября 2023 15:38

АрмИнфо. Бывший омбудсмен Армении, глава Фонда "Татоян" Арман Татоян представил результаты работы по сбору фактов в связи с последней азербайджанской агрессией против Арцаха.

"В ходе агрессии 19-20 сентября против Нагорного Карабаха ВС Азербайджана убили 18 гражданских лиц, в том числе 6 детей, а также женщин и пожилых людей", - написал он, выложив список убитых гражданских вражеской стороной.

Он также подчеркнул, что люди в Арцахе, в том числе дети, старики и женщины, вынуждены покинуть свои дома, в холодную погоду, без еды уже почти неделю, день и ночь ждут своей очереди для переезда в Армению.

"Прожив более 9 месяцев в условиях азербайджанской блокады и угрозы войны, в конце подвергнувшись азербайджанскому вооруженному нападению, потеряв членов семьи, оставив могилы родственников, вынуждены покинуть свою родину, потому что они этнические армяне", - резюмировал он.

Добавим также, что до сих пор не известно точное число погибших военнослужащих Армии обороны Арцаха, которые ценой своей жизни отстаивали право арцахцев жить на своей земле. По некоторым данным, в неравном бою, когда 2500 армянских бойцов противостояли 60 тысячной вражеской армии, погибло несколько сот военнослужащих АО НКР.

Сегодня же, в Минздраве АР сообщили официально, что 192 азербайджанских военнослужащих погибли в этой агрессии, еще 512 получили ранения. По неофициальным данным число погибших вражеских военных превышает 500 человек