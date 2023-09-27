Среда, 27 Сентября 2023 15:37

АрмИнфо.По информации, опубликованной властями Азербайджана, потери Азербайджана в ходе 24- часовых боев в Нагорном Карабахе составляют 192 убитыми и 512 ранеными, а это означает, что бойцы Армии обороны Арцаха сражались, как львы. Об этом на своей странице в Facebook написала эксперт в сфере конституционного права Гоар Мелоян. "Военные эксперты докажут, что это позорно большая цифра для однодневной военной операции", - написала Гоар Мелоян.

По ее словам, данный факт означает, что бойцы Армии обороны Арцаха, находясь в полной блокаде более 9 месяцев и в условиях полного господства авиации и артиллерийских средств противника, сражались как львы. "Это опровергает распространяющийся в Армении враждебный и предательский тезис о том, что армянский народ уже не способен к сопротивлению и единственная надежда - положиться на милость турецко-азербайджанского тандема. Слава и честь нашим героям, имена и подвиги которых остались неизвестны нашей общественности", - отметила Гоар Мелоян.