Среда, 27 Сентября 2023 15:35

АрмИнфо. Во время 44-дневной войны оригиналы рукописей, выставленных в Научно-культурном центре Матенадаран-Гандзасар, редкие документы и старинные книги, касающиеся истории Арцаха, были перевезены в Матенадаран им. Месропа Маштоца в Ереван.

Об этом сообщили в Матенадаране, заверив, что все оригиналы находятся в хранилище Матенадарана. Подчеркивается, что после войны часть копий была возвращена в Гандзасар. Сейчас там находятся только копии рукописей.

Научно-культурный центр <Матенадаран-Гандзасар> был основан в 2015 году. Деятельность центра после 44-дневной Арцахской войны была временно прекращена. После бомбардировки Азербайджаном собора Сурб Аменапркич Казанчецоц (Святого Христа Всеспасителя) в Шуши все экспонаты были эвакуированы в Ереван. В центре <Матенадаран- Гандзасар> хранилось более 100 рукописей, в том числе подлинники, 3 десятка старопечатных книг, около 3 десятков ценных архивных документов, около 700 единиц арменоведческой литературы. Арцахский филиал Матенадарана находится на прилегающей к Гандзасару территории.

Выдающийся памятник армянской культуры - монастырский комплекс Гандзасар расположен в Республике Арцах, недалеко от села Ванк Мартакертского района. По армянскому народному преданию, монастырь получил своё название по имени горы, которую местные жители называли Гандзасар, из-за серебряных рудников в ней (по- армянски гандз - сокровище, сар - гора). На протяжении веков этот монастырь, основанный в X в., является духовным и культурным центром, а с конца XIV в. резиденцией католикосов области Агванк. Главная церковь, посвященная Ованнесу Мкртичу, была построена в 1216- 1238 г., гавит появился чуть позже, в 1261г. В монастыре прошли обучение известные духовные деятели, которые внесли свой вклад в развитие научной и духовной жизни региона. Согласно историческим данным, здесь погребен череп Ованнес Мкртича (Иоанн Креститель), кровь отца Ованнеса Мкртича Захария, челюсть Григория Просветителя, святые мощи внука Просветителя Григориса, святого целителя Пантелеймона и других мучеников. Храм является снаружи прямоугольным, изнутри крестообразным трехэтажным строением. Стены монастыря изнутри богаты многочисленными изваяниями в виде людей и животных. На территории, прилегающей к монастырю, находятся уникальные хачкары, а также другие монастырские строения.