Среда, 27 Сентября 2023 15:34

АрмИнфо. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила с заявлением по ситуации в Нагорном Карабахе.

В ее заявлении, опубликованном на сайте МИД ФРГ, отмечается, что дети, женщины и мужчины в Нагорном Карабахе должны иметь возможность оставаться в своих домах и на своей родине в мире и достоинстве без страха.

"Но тысячи людей настолько боятся за свою жизнь и здоровье, что не видят другого выхода для себя и своих семей, кроме как добраться до Армении - часто взяв с собой самое необходимое и в полностью переполненных машинах. Цифры растут каждый час.

Мы с серьезной обеспокоенностью наблюдаем за происходящим в Нагорном Карабахе. Никто толком не знает, как там живут люди и через что им приходится проходить. Что сейчас необходимо, так это прозрачность, а также глаза и уши международного сообщества на местах. Вместе с нашими партнерами мы будем всеми силами работать над тем, чтобы как можно быстрее отправить наблюдателей", - отметила глава МИД Германии.

По ее словам, если бы Азербайджан разрешил присутствие международных наблюдателей, это было бы вотумом доверия к тому, что Баку серьезно относится к своим обязательствам по обеспечению безопасности и благополучия народа Нагорного Карабаха.

"Даже после первых перевозок по Лачинскому (Кашатагского) коридору, после многомесячной блокады, по-прежнему ощущается нехватка практически всего, что необходимо для достойной жизни: продуктов питания, медикаментов и предметов гигиены. Помощь не должна доходить до людей по частям, она должна доходить до них надежно и в любое время. Я приняла решение еще раз значительно увеличить нашу гуманитарную помощь и увеличить наше дополнительное финансирование Международного комитета Красного Креста с 2 до 5 миллионов евро", - резюмировала она.

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на вечер 26 сентября уже порядка 30 тысяч насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. 25 сентября вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 68 погибли, есть пропавшие без вести. Для помощи пострадавшим мобилизованы все силы медперсонала Арцаха и российского миротворческого контингента. Несколько десятков пострадавших на санавиации и машинах скорой помощи доставили в Ереван.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха".

Кроме того, как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на шведского посла в РА, Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция.