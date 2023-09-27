Среда, 27 Сентября 2023 15:24

АрмИнфо. Сегодня из Арцаха в Армению будут перевезены 80 пациентов, нуждающихся в срочной медицинской помощи. Об этом 27 сентября на брифинге сообщила пресс-секретарь премьер-министра РА Назели Багдасарян.

По ее словам, в результате военных действий 19 сентября и взрыва в хранилище бензина в Армению были перевезены 237 пациентов, 142 из которых были переправлены вертолетом, и 95 на машинах скорой помощи.

В свою очередь, как отметил министр труда и социальных вопросов РА Нарек Мкртчян, сотрудники социальных служб в настоящее время проводят работы во всех тех медицинских центрах, в которые доставлены пострадавшие. В частности, оцениваются потребности данной категории граждан для определения состава семей, которые также переселились в Армению и находятся в различных населенных пунктах республики, и направлениях содействия. Министр подчеркнул, что будут приняты и реализованы различные программы по интеграции арцахцев в армянское общество. Но на данном этапе, как подчеркнул Мкртчян, очень важна работа психологов, и в этом вопросе осуществляется сотрудничество как с Министерством здравоохранения, так и с Министерством образования, науки, культуры и спорта РА.

Министр добавил, что все те карабахцы, которые не встали на учет, должны установить связь с территориальными органами социальной защиты и координационными центрами. Это необходимо для оценки потребностей и последующего составления и реализации эффективных программ помощи.

Мкртчян сообщил, что уже находится в обращении проект решения правительства РА, который позволит вынужденным переселенцам арендовать квартиры и дома. Данная программа будет реализована в трех областях - Сюнике, Вайоц Дзоре и Гегаркунике. Переселенцы получат карты на питание, соответствующие минимальной потребительской корзине, что позволит решить проблемы с продовольствием. С учетом того, что на пороге зима, не исключено, что будут решены и вопросы, связанные с оплатой коммунальных услуг.