Среда, 27 Сентября 2023 15:12

АрмИнфо.В Москве не стали комментировать притязания президента Азербайджана на армянский Зангезур, призвав оставить этот вопрос историкам и соответствующим экспертам.

Так, 27 сентября в ходе еженедельного брифинга на просьбу прокомментировать высказывания президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что якобы Зангезур "исторически" принадлежал АР, но Советский союз "отдал его Армении" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не считает правильным сейчас уделять первоочередное значение истории, но не потому, что в России не уважают ее, а ввиду динамичного развития ситуации на "земле" сегодня.

По ее словам, в Москве прекрасно знают историю и Советского периода, и до Советского периода, и потом. "Сейчас ситуация динамично развивается, и она требует оперативных комментариев больше, чем этого требует история - это во-первых. А во-вторых, комментарии исторических фактов и истории занимают очень много времени. Думаю, для этого есть историки, и соответствующие эксперты, которым лучше адресовать вопросы", - отметила она.

Вместе с тем, Захарова обратила внимание, что Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга. "Они будут руководствоваться данным принципом в своих практических действиях. Об этом стороны заявили. Российская сторона заинтересована в стабильной ситуации в Закавказье. Она выступает за решение всех спорных вопросов исключительно политико-дипломатическим путем. При этом и Армения, и Азербайджан союзные нам государства. С Ереваном нас связывают обязательства в сфере безопасности, как в двустороннем формате, так и в рамках ОДКБ. С Баку успешно реализуется декларация о союзническом взаимодействии от февраля 2022 года", - сказала она.

Касаясь высказываний президента Турции о получении коридора через Сюникскую область РА, Захарова напомнила, что темы разблокирования транспортных коммуникаций в регионе самым тщательным образом рассматривается по линии трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана.

"Мы убеждены, что именно в этом формате может и должно быть найдено взаимоприемлемое решение, которое гарантировало бы суверенитет и юрисдикцию каждой из стран над маршрутами, проходящими по ее национальной территории. Такие договоренности, основанные на балансе интересов, принесут пользу как государствам региона, так и их соседям, включая Россию, Турцию и Иран", - отметила она.

В ответ на вопрос были ли контакты между Ереваном и Москвой после последних взаимных обвинений, и услышали ли Россию в Армении, Захарова отметила, это нужно спрашивать у Еревана. "Мне кажется, в целом то, что там происходит - думаю, даже глухой бы услышал. Это не вопрос только реакции Москвы. Это в целом та реакция, которая просто прокатилась по всему миру", - сказала она, добавив, что контакты между Ереваном и Москвой продолжаются на различных уровнях. Захарова также отметила, что в Москве рассчитывают, что в Ереване должным образом будут услышаны и восприняты их сигналы.

Она также заверила, что во многом это была ответная реакция на действия Армении. "И последнее, думаю самое главное, Россия всегда бережно относилась к отношениям с Арменией. Никогда не была инициатором их обострения, делала максимальное для поддержки народа Армении в самых сложных ситуациях. Так будет и дальше. Мы исходим из того, что все договоренности по развитию двустороннего сотрудничества будут и далее выполняться в интересах народов двух стран", - подытожила она.