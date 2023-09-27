Среда, 27 Сентября 2023 15:11

АрмИнфо.В связи нынешней ситуацией международный театральный фестиваль High Fest отменяет часть мероприятий, которые должны были состояться с 1 по 8 октября.

Согласно сообщению организаторов, фестиваль сохранит лишь образовательную программу совместно с Авиньонским Фестивалем, включая публичные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. <Мы благодарны нашим партнерам, спонсорам, гостям, участникам, зрителям и верим, что искусство продолжит служить источником вдохновения и света в наших жизнях>, - говорится в заявлении.

Напомним, что Международный фестиваль исполнительского искусства HIGH FEST проводится в Армении с 2003 года. За два десятилетия в фестивале приняли участие более 500 иностранных компаний, 5000 участников и гостей. Уместно отметить, что HIGH FEST в 2019 году вошел в топ ведущих фестивалей Европы, и объявлен лучшим на территории бывшего СССР (не считая Москвы).