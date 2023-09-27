Среда, 27 Сентября 2023 11:46

АрмИнфо.Гражданин РА А.Е. в сговоре с помощником судьи административных районов Эребуни и Нубарашен за 2008-2011 гг. присвоил имущество на 1,8 млрд драмов, сообщает Генпрокуратура.

В частности, по данным следствия, гражданин А. Е. при содействии помощника судьи Г. С. в 2012 г. обманным путем приобрел земельный участок в 0,75 га в районе Аван Ариндж рыночной стоимостью 300 млн драмов.

В том же году были подделаны документы для присвоения земельного участка площадью 394 кв.м. стоимостью 20 млн и постройки в 543 кв м. на нем. В 2013 г. при участии знакомого А. Е. адвоката Н. Х, а также гражданина В. М. был приобретен участок на улице Давид Бека в 2,61 га стоимостью 1,5 млрд. драмов.

Во всех трех случаях для утверждения фактов, указанных в фальшивых документах, и регистрации в Комитете кадастра злоумышленники обращались в суд административных районов Эребуни и Нубарашен. Дела направлялись судье А. М. (чьим помощником являлся Г.С.).

А.Е. в двух случаях попытался легализовать деньги (76 млн драмов и 138 млн драмов), полученных незаконным путем. В отношении А. Е. инициировано уголовное преследование за мошенничество, совершенное в особо крупном размере (3 эпизода), легализацию доходов, полученных преступным путем (отмывание денег) (2 эпизода).

Решением Антикоррупционного суда от 18 сентября 2023 года в качестве меры пресечения в отношении А.Е. было избрано содержание под стражей сроком на 2 месяца.