Среда, 27 Сентября 2023 11:31

АрмИнфо.Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Армении Кристина Квин посетила мемориальный комплекс воинских захоронений <Ераблур>, где воздала дань памяти погибших в 44-дневной войне солдат.

Посол в сопровождении сотрудников американской дипломатической миссии возложила венок к мемориалу и цветы к могилам погибших военнослужащих.

В беседе с журналистами мать одного из погибших солдат заявила, что этот день является одной из самых тяжелых страниц в истории армянского народа. <Я уверена, что любой адекватный гражданин не может оставаться безразличным к этой боли. Этот день три года подряд сопровождает нашу семью. Я не хочу противопоставлять Арцах Армении, для меня, как женщины, матери, гражданки первостепенным является ценность человеческой жизни>, - заявила женщина, добавив, что во всей этой трагедии виновны, как бывшие, так и нынешние власти. Прошлые за то, что на протяжении длительного периода времени не смогли решить проблему статуса Нагорного Карабаха, нынешние - за то, что до прихода к власти, давали обещания, которые так и остались обещаниями, приговорив молодых людей на смерть, которые своими возможностями и энергией могли бы многое сделать для страны и народа. <Если сегодня вы заявляете о признании этой территории частью Азербайджана, чем вы занимались годами и до сегодняшнего дня. Бывшие и нынешние правители дайте мне простой ответ, какое отношение имели наши сыновья к территории, которая сегодня считается частью Азербайджана, какое у вас было моральное право проливать кровь наших ребят. Этот вопрос постоянно меня мучает, как и многих других матерей. Для меня преступниками являются все те, для которых нет таких понятий, как национальное достоинство, нет проблемы национального существования и выживания. Мы при воспитании наших сыновьям прививали им чувство национального достоинства и национальных ценностей>, - отметила мать погибшего солдата.

В связи с третьей годовщиной начала 44-дневной войны запись в Facebook сделала и бывший председатель постоянной комиссии по защите прав человека и связям с общественностью, беспартийный депутат Национального Собрания РА Тагуи Товмасян. Она выразила надежду на сохранение армянского Арцаха. <Мы все должны продолжать борьбу за существование второй Армянской республики, несмотря на то, что с 27 сентября 2020 года вся наша жизнь перевернулась. Вечная слава героям, павшим в борьбе за Родину, здоровья раненым>, - написала депутат.

Любопытно, что в мемориальном комплексе по положению на 11:00 отсутствовали представители власти.

Напомним, что 27 сентября исполняется третья годовщина начала 44-дневной войны в Арцахе. В этот день в 2020 году в 07:10

Азербайджан начал масштабное наступление на Нагорный Карабах. Война длилась 44 дня и завершилась 9 ноября подписанием трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана. На протяжении всей войны противник использовал, в числе прочего, запрещенные виды оружия. В результате катастрофической войны армянские стороны понесли тяжелые потери - погибло более 3800 человек, местонахождение более 200 человек до сих пор неизвестно. Были потеряны 7 районов Арцаха, а также Шуши и Гадрут. Отголоски той войны постоянно сопровождаются новыми вооруженными провокациями и боевыми действиями, предпринимаемыми ВС Азербайджана, в результате которых у армянских сторон были новые жертвы и территориальные потери, в том числе, и в Армении. Последней из таких атак стала бомбардировка Степанакерта и его окрестностей 19 сентября. На следующий день, 20 сентября Степанакерт принял предложения российских миротворцев, после чего военные действия прекратились, но начался массовый исход карабахцев в Армению.