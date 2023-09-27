Среда, 27 Сентября 2023 11:22

АрмИнфо. Пресс-секретарь председателя Европейского совета Шарля Мишеля представил детали прошедших в Брюсселе переговоров по поводу нормализации армяно-азербайджанских отношений.

В заявлении отмечается, что под эгидой Шарля Мишеля, его дипломатические советники Саймон Мордью и Магдалена Гроно провели встречу с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном и советником президента Азербайджана по внешней политике Хикметом Гаджиевым с участием дипломатических советников президента Франции и канцлера Германии - Эммануэля Бонне и Йенса Плотнера. Также констатируется, что во встрече участвовал специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар.

В заявлении добавляется, что Мишель присоединился к участникам для краткого обмена мнениями.

Вместе с тем в заявлении подчеркивается, что ЕС пригласил участников обменяться мнениями о текущей ситуации на местах и различных усилиях, направленных на удовлетворение насущных потребностей местного населения.

"Европейский Союз внимательно следит за всеми этими событиями и принимает участие на самом высоком уровне, чтобы помочь смягчить последствия боевых действий для гражданского населения. На прошлой неделе ЕС подтвердил в этом контексте свою позицию по военной операции Азербайджана", - подчеркнул пресс-секретарь Мишеля.

При этом отмечается, что Хикмет Гаджиев изложил планы Азербайджана "по оказанию гуманитарной помощи и безопасности местному населению".

"ЕС подчеркнул необходимость прозрачности и доступа для международных гуманитарных и правозащитных организаций, а также более подробной информации о видении Баку относительно "будущего карабахских армян в Азербайджане". ЕС оказывает помощь карабахским армянам", - завили в ЕС, правда не уточнив, о каком будущем идет речь на фоне исхода армян с родной земли на форе варварств азербайджанских ВС.

Отмечается, что встреча также позволила провести интенсивный обмен мнениями между участниками об актуальности возможной встречи лидеров Армении и Азербайджана в рамках Третьего саммита Европейского политического сообщества, запланированного на 5 октября 2023 года в Гранаде.

"Участники отметили общую заинтересованность Армении и Азербайджана в использовании возможной встречи в Гранаде для продолжения усилий по нормализации отношений.

В связи с этим Армен Григорян и Хикмет Гаджиев провели переговоры о возможных конкретных шагах по продвижению армяно-азербайджанского мирного процесса на предстоящей возможной встрече, например, в отношении делимитации границ, безопасности, связи, гуманитарных вопросов и более широкого мирного договора..

На всех направлениях процесса нормализации необходимы конкретные действия и решительные компромиссные решения.

ЕС считает, что возможная встреча в Гранаде должна быть использована как Ереваном, так и Баку для публичного подтверждения своей приверженности территориальной целостности и суверенитету друг друга в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее в Праге и Брюсселе", - говорится в заявлении.