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АрмИнфо.ВС Азербайджана продолжают уничтожать армянское культурно-духовное наследие на оккупированных территориях Арцаха.
Так, Caucasus Heritage Watch выложил видеоролик, где двое азербайджанских военных стреляют их автоматов по монастырю Чаректар XIII века. Также по монастырю ведется огонь из бронетранспортера.
"На видео, распространенном в Twitter видно, как двое азербайджанских солдат стреляют по монастырю Чаректар 13-го века. Подобные нападения являются прямым нарушением временной меры Международного Суда в отношении армянского культурного наследия и должны быть расследованы, стреляющие должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении организации.
Отметим, что это не первый случай уничтожения вражескими силами армянского культурно-духовного наследия. Однако, международное сообщество, молча наблюдает за тем, как Азербайджан стирает любое армянское присутствие в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях, изредка лишь делая заявления об озабоченности.
|Диписточник: МИД Армении решает вопрос консульского доступа к бывшему госминистру Арцаха Рубену Варданяну
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Константин Затулин: Арест Варданяна возмутителен, а происходящее сегодня в Нагорном Карабахе - напоминает геноцид армян в Османской империи
|Из 120-тысячного населения Арцаха вынуждено в Армению переехали уже более 50 тыс.
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|Татоян: В ходе агрессии 19-20 сентября против Арцаха ВС Азербайджана убили 18 гражданских лиц, в том числе 6 детей
|Действия бойцов АО Арцаха опровергают тезис о неспособности армянского народа к сопротивлению - эксперт
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|Захарова: Ситуация в Нагорном Карабахе остается, мягко говоря, непростой
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|В обращении находится проект решения, согласно которому вынужденные переселенцы из Арцаха смогут арендовать жилье - министр
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|Организаторы фестиваля High Fest выступили с заявлением
|Захарова призвала не обращать внимания на тех, кто делает экстремистские заявления и подвергает сомнению отношения России и Армении
|Песков заявил о готовности защищать права Рубена Варданяна
|Азербайджанскими пограничниками задержан Рубен Варданян - СМИ
|Гражданин Армении в сговоре с помощником судьи присвоил имущество на 1,8 млрд драмов - Гепрокуратура
|Буайе: Франция должна убедить европейцев прекратить токсичное пособничество Азербайджану, а Сенат - проголосовать за санкции против этой расистской страны
|Посол США в Армении воздала дань памяти погибших в 44-дневной войне солдат
|ЕС: Встреча в Гранаде должна быть использована Ереваном и Баку для подтверждения приверженности суверенитету друг друга в соответствии с договоренностями в Праге и Брюсселе
|Заявление АУА в связи с задержанием студентов: Подобные действия в отношении студентов могут нанести ущерб репутации Армении, как правового и демократического государства
|ВС Азербайджана продолжают уничтожать армянское культурно-духовное наследие на оккупированных территориях Арцаха
|Депутат: СНБ Армении должна выяснить, как, через кого и вокруг чего Самвел Бабаян вел переговоры с Азербайджаном
|Сегодня исполняется третья годовщина начала 44- дневной войны в Арцахе
|Число погибших в результате взрыва в хранилище бензина в Арцахе составило 68 человек - Омбудсмен
|Блинкен призвал Алиева объявить широкую амнистию и разрешить миссию международных наблюдателей в Нагорный Карабах
|Белый Дом: Вашингтон призывает к обеспечению дальнейшего гуманитарного доступа в Нагорный Карабах
|Госдеп: Баку согласился принять миссию наблюдателей в Нагорном Карабахе
|Глава МИД: Франция в скором времени откроет консульство в Сюникской области
|Франция направит 7 млн. евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха
|Анаит Аванесян: В Национальном ожеговом центре лечение получает 67 человек
|Франция направит спецоборудование в Армению для оказания помощи раненым из Нагорного Карабаха
|В Брюсселе состоялась встреча Армена Григоряна с Хикметом Гаджиевым
|Минздрав: Беженцы из Арцаха будут получать медпомощь в рамках госзаказа
|Медики Армении обвинили госорганы в бездействии: прошла акция протеста
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МККК: сотни людей, получивших ожоги вследствие взрыва в Нагорном Карабахе, срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи
|Министр финансов Армении и посол Франции обсудили перспективы сотрудничества
|ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе
|Автор книги об этнических чистках, воздержалась от использования этого термина по отношению к арцахцам
|Из 19 тыс вынужденных переселенцев из Арцаха 2500 уже обеспечены временным жильем - Вице-премьер
|ЕС выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха
|Андраник Теванян, журналист Давид Саргсян и преподаватель ЕГУ Цолак Акопян освобождены из-под стражи
|IDream - специально для нашей молодежи, вынужденно переселенной из Арцаха
|Жанна Андреасян: Школьники и студенты из Арцаха продолжат учебный процесс в образовательных учреждениях Армении
|Проведение в Ереване масштабного митинга переносится на неопределенное время - Национальный комитет
|Против Армении развязана гибридная война, цель которой - посеять ненависть друг к другу - вице-спикер
|Швеция выделила 15 миллионов шведских крон МККК для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха
|Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта была на повестке переговоров Путин- Раиси
|В Кремле назвали внутренним делом Армении взаимодействие Пашиняна с Байденом
|В Анкаре не отказались от цели пробить экстерриториальный коридор через территорию Армении, но видят и альтернативный путь
|Минздрав: Пострадавшие в результате взрыва в Арцахе 7 граждан перевезены в Наццентр ожогов и дерматологии, состояние 4-х оценивается как тяжелое
|Дипломат: Отвратительно читать, не то, чтобы смотреть, видео с жестокостями "героических" азербайджанских солдат в отношении армян Нагорного Карабаха
|Артак Бегларян: по оценкам очевидцев, в огне сгорело более 100 человек
|Посольство Армении опровергло слухи о намерении вынужденных переселенцев из Арцаха обосноваться в Грузии
|Читать больше
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