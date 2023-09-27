Среда, 27 Сентября 2023 10:43

АрмИнфо.ВС Азербайджана продолжают уничтожать армянское культурно-духовное наследие на оккупированных территориях Арцаха.

Так, Caucasus Heritage Watch выложил видеоролик, где двое азербайджанских военных стреляют их автоматов по монастырю Чаректар XIII века. Также по монастырю ведется огонь из бронетранспортера.

"На видео, распространенном в Twitter видно, как двое азербайджанских солдат стреляют по монастырю Чаректар 13-го века. Подобные нападения являются прямым нарушением временной меры Международного Суда в отношении армянского культурного наследия и должны быть расследованы, стреляющие должны быть привлечены к ответственности", - говорится в сообщении организации.

Отметим, что это не первый случай уничтожения вражескими силами армянского культурно-духовного наследия. Однако, международное сообщество, молча наблюдает за тем, как Азербайджан стирает любое армянское присутствие в Нагорном Карабахе и прилегающих территориях, изредка лишь делая заявления об озабоченности.