Среда, 27 Сентября 2023 10:19

АрмИнфо.Сегодня, 27 сентября исполняется третья годовщина начала 44-дневной войны в Арцахе.

В этот день в 2020 году в 07:10 Азербайджан начал масштабное наступление на Нагорный Карабах. Война длилась 44 дня и завершилась 9 ноября подписанием трехстороннего заявления лидеров Армении, России и Азербайджана. На протяжении всей войны противник использовал, в числе прочего, запрещенные виды оружия.

В результате катастрофической войны армянские стороны понесли тяжелые потери - погибло более 3800 человек, местонахождение более 200 человек до сих пор неизвестно. Были потеряны 7 районов Арцаха, а также Шуши и Гадрут.

Отголоски той войны постоянно сопровождаются новыми вооруженными провокациями и боевыми действиями, предпринимаемыми ВС Азербайджана, в результате которых у армянских сторон были новые жертвы и территориальные потери, в том числе, и в Армении. Последней из таких атак стала бомбардировка Степанакерта и его окрестностей 19 сентября. На следующий день, 20 сентября Степанакерт принял предложения российских миротворцев, после чего военные действия прекратились, но начался массовый исход карабахцев в Армению.