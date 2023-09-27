Среда, 27 Сентября 2023 09:58

АрмИнфо.По состоянию на 22:00 26 сентября число погибших в результате взрыва в хранилище бензина в Арцахе составило 68 человек. Об этом говорится в сообщении Защитника прав человека Арцаха Гегама Степаняна.

По его словам, из общего количества погибших Бюро судебно-медицинской экспертизы Степанакерта идентифицированы личности 21 человека, остальных - пока нет. Число раненых граждан составляет 290, из них 168 доставлены в медицинские учреждения Армении, в том числе, 96 - вертолетами, 72 - машинами скорой помощи РА в сопровождении Международного комитета Красного Креста.

По сводным данным обращений в информационные центры, число граждан, судьба которых в результате взрыва неизвестна, составляет 105 человек. Сбор данных продолжается.

Омбудсмен сообщил также, что сегодня из Арцаха в Армению были переданы только тела погибших в результате военных действий, тела и останки жертв взрыва планируется передать в ближайшие дни.