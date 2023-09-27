Среда, 27 Сентября 2023 09:57

АрмИнфо.Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Как сообщает пресс-служба Госдепа США, цель разговора - подчеркнуть необходимость того, чтобы Азербайджан воздержался от дальнейших боевых действий в Нагорном Карабахе и обеспечил беспрепятственный гуманитарный доступ.

"Он призвал президента Алиева предоставить жителям Нагорного Карабаха гарантии, что они смогут жить в безопасности в своих домах и что их права будут защищены.

Госсекретарь призвал президента Алиева объявить широкую амнистию и разрешить миссию международных наблюдателей в Нагорный Карабах, а также отметил публичные обязательства президента помочь построить будущее для всех жителей Нагорного Карабаха, основанное на мире, взаимопонимании и взаимном уважении", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь пресс-служба Алиева также подтвердила факт разговора с Блинкеным.

"Была подчеркнута готовность азербайджанской стороны в ближайшее время организовать поездку аккредитованного в стране резидента-координатора ООН в Карабах", - сообщила пресс-служба президента.

Алиев подчеркнул, что ведется работа по обеспечению "прав армянского населения Карабаха в соответствии с азербайджанским законодательством и международными обязательствами страны".

Отметим, что 19 сентября Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. В результате вражеской агрессии сотни арцахцев получили ранения, сообщается о более 200 погибших, в том числе и мирных жителей, более 10 000 были эвакуированы.

20 сентября Арцах пал. Азербайджан начал насильственное подчинение НКР. Тысячи мирных жителей Арцаха сейчас находятся в пункте дислокации российского миротворческого контингента в Иванян. Поступают сообщения, что Азербайджан не позволяет их эвакуировать в Армению. Кроме того, 20 сентября поздно вечером стало известно, что Азербайджан целенаправленно расстрелял машину российского миротворческого контингента, погибли 5 человек, в том числе и замкомандующего РМК. Сегодня поступают сообщения о расстреле 20 сентября еще одной машине РМК, гибели одного военнослужащего и ранении второго.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей Баку и Степанакерта. Азербайджан потребовал разоружения Армии обороны Арцаха, сдачи плен всех военнослужащих и упразднение всех государственных структур.

22 сентября начался процесс упразднения Армии обороны Арцаха. Более того, стало известно, что РМК доставили порядка 50 тонн гумпомощи для арцахцев, многие из которых третий день спят под открытым небом, так как стали бездомными в результате очередной вражеской агрессии. Международное сообщество сквозь пальцы смотрит на бесчинства Азербайджана в Арцахе. Поступают сообщения, что вражеская сторона истребила население захваченных 19-20 сентября сел. В ходе поисковых операций с 21 по 24 сентября МВД НКР обнаружило тела 105 арцахцев, в том числе жестоко убитых детей и стариков.

По состоянию на вечер 26 сентября уже порядка 30 тысяч насильственно перемещенных арцахцев прибыли в Армению. 25 сентября вечером также стало известно, что Арцах подключили к энергосистеме Азербайджана. В Ереване и областях не стихают акции протеста с требованием отставки премьера РА.

Добавим также, что 25 сентября под Степанакертом произошел взрыв на складе с горючим, взорвалась цистерна с бензином. На момент взрыва на месте находилось большое число людей, которые стояли в очереди за бензином, чтобы покинуть Арцаха на фоне последней азербайджанской агрессии. По предварительным данным пострадало более 290 человек, еще 68 погибли, есть пропавшие без вести. Для помощи пострадавшим мобилизованы все силы медперсонала Арцаха и российского миротворческого контингента. Несколько десятков пострадавших на санавиации и машинах скорой помощи доставили в Ереван.

ЕС заявил, что выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха. В свою очередь сегодня глава USAID Саманта Пауэр, находящаяся с визитом в РА сообщила, что "США предоставят Армении поддержку в размере 11,5 миллионов долларов для гуманитарных нужд людей, перемещенных из Нагорного Карабаха".

Кроме того, как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на шведского посла в РА, Швеция через Шведское агентство по международному развитию и сотрудничеству (SIDA) выделила 15 миллионов шведских крон Международному комитету Красного Креста для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха. Еще 7 млн евро пообещала выделить Франция.