Вторник, 26 Сентября 2023 21:21

АрмИнфо. Правительство Франции в сотрудничестве с партнерскими организациями приняло решение выделить 7 млн. евро на преодоления социальных проблем вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха. Об этом заявил посол Франции в Армении Оливье Декотиньи в ходе встречи с министром труда и социальных вопросов Армении Нареком Мкртчяном.

По словам посла, французская сторона также собирается отправить в Армению самолет с медицинскими принадлежностями и оборудованием для оказания первой медицинской помощи пострадавшим следствие взрыва на складе топлива в Нагорном Карабахе. Нарек Мкртчян в свою очередь представил шаги, осуществляемые Министерством труда и социальных вопросов для оказания помощи вынужденным переселенцам из Нагорного Карабаха. Он высоко оценил поддержку Франции Армении в трудные минуты.

По итогам встречи стороны договорились продолжить активное сотрудничество в направлении урегулирования существующих проблем в сфере социальной защиты.