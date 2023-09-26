Вторник, 26 Сентября 2023 21:17

АрмИнфо. Франция направит спецоборудование в Армению для оказания помощи раненым из Нагорного Карабаха. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

<В ближайшие часы Франция отправит в Ереван оборудование для оказания медпомощи раненым>, - отметила глава МИД Франции.

Отметим, что ранее Международный комитет Красного Креста распространил сообщение, в котором говорится, что сотни пострадавших в результате взрыва на складе топлива в Арцахе срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи.

Согласно сообщению Минздрава Армении, из Степанакерта в Армению выехали 23 кареты скорой помощи, перевозка больных осуществляется также воздушным путем. По словам главы Минздрава Анаит Аванесян, в Армению прибыли медики из Испании для оказания специализированной помощи, а в ближайшее время ожидается приезд британских медиков.