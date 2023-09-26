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АрмИнфо. Франция направит спецоборудование в Армению для оказания помощи раненым из Нагорного Карабаха. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написала министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.
<В ближайшие часы Франция отправит в Ереван оборудование для оказания медпомощи раненым>, - отметила глава МИД Франции.
Отметим, что ранее Международный комитет Красного Креста распространил сообщение, в котором говорится, что сотни пострадавших в результате взрыва на складе топлива в Арцахе срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи.
Согласно сообщению Минздрава Армении, из Степанакерта в Армению выехали 23 кареты скорой помощи, перевозка больных осуществляется также воздушным путем. По словам главы Минздрава Анаит Аванесян, в Армению прибыли медики из Испании для оказания специализированной помощи, а в ближайшее время ожидается приезд британских медиков.
|Франция направит 7 млн. евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха
|Анаит Аванесян: В Национальном ожеговом центре лечение получает 67 человек
|Франция направит спецоборудование в Армению для оказания помощи раненым из Нагорного Карабаха
|В Брюсселе состоялась встреча Армена Григоряна с Хикметом Гаджиевым
|Минздрав: Беженцы из Арцаха будут получать медпомощь в рамках госзаказа
|Медики Армении обвинили госорганы в бездействии: прошла акция протеста
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|МККК: сотни людей, получивших ожоги вследствие взрыва в Нагорном Карабахе, срочно нуждаются в специализированной медицинской помощи
|Министр финансов Армении и посол Франции обсудили перспективы сотрудничества
|ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе
|Автор книги об этнических чистках, воздержалась от использования этого термина по отношению к арцахцам
|Из 19 тыс вынужденных переселенцев из Арцаха 2500 уже обеспечены временным жильем - Вице-премьер
|ЕС выделит дополнительно 5 млн евро для содействия вынужденным переселенцам из Арцаха
|Андраник Теванян, журналист Давид Саргсян и преподаватель ЕГУ Цолак Акопян освобождены из-под стражи
|IDream - специально для нашей молодежи, вынужденно переселенной из Арцаха
|Жанна Андреасян: Школьники и студенты из Арцаха продолжат учебный процесс в образовательных учреждениях Армении
|Проведение в Ереване масштабного митинга переносится на неопределенное время - Национальный комитет
|Против Армении развязана гибридная война, цель которой - посеять ненависть друг к другу - вице-спикер
|Швеция выделила 15 миллионов шведских крон МККК для удовлетворения гуманитарных потребностей населения Нагорного Карабаха
|Ситуация в зоне нагорно-карабахского конфликта была на повестке переговоров Путин- Раиси
|В Кремле назвали внутренним делом Армении взаимодействие Пашиняна с Байденом
|В Анкаре не отказались от цели пробить экстерриториальный коридор через территорию Армении, но видят и альтернативный путь
|Минздрав: Пострадавшие в результате взрыва в Арцахе 7 граждан перевезены в Наццентр ожогов и дерматологии, состояние 4-х оценивается как тяжелое
|Дипломат: Отвратительно читать, не то, чтобы смотреть, видео с жестокостями "героических" азербайджанских солдат в отношении армян Нагорного Карабаха
|Артак Бегларян: по оценкам очевидцев, в огне сгорело более 100 человек
|Посольство Армении опровергло слухи о намерении вынужденных переселенцев из Арцаха обосноваться в Грузии
|Нарек Мкртчян: Правительство Армении имеет достаточно ресурсов, чтобы обеспечить потребности вынужденных переселенцев из Арцаха
|АНКА обвинила президента США Джо Байдена в пособничестве геноцида народа Арцаха
|Комиссия парламента Армении обсудит вопрос о ратификации Римского статута
|Глава USAID: оказываемая Армении поддержка за последний период увеличилась втрое, готовы помочь правительству в решении вновь возникших проблем
|Андраника Теваняна опять подвергли приводу
|Блогер: Всё что арцахцы своим трудом создавали поколениями, строили, возделывали - все будет нагло присвоено режимом Алиева
|Вице-спикер НС РА: российские миротворцы не удержали Лачинский коридор и не предотвратили нападение на Нагорный Карабах
|Канада назначила посла в Армении
|Антонов призвал Вашингтон воздержаться от крайне опасных слов и действий, искусственно усиливающих антироссийские настроения в Армении
|Во всех областях Армении созданы рабочие группы по взаимодействию и оказанию помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|Токио вновь призвал все вовлеченным в карабахское урегулирование стороны использовать средства диалога для разрешения вопросов вокруг региона в мирной манере
|Москва: Абсолютный приоритет всех наших усилий - недопущение новой вспышки вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе
|Саманта Пауэр уклонилась от ответа на вопрос о механизмах сдерживания азербайджанской агрессии в отношении Армении
|Альберт Базеян арестован по подозрению в подготовке к покушению на Никола Пашиняна
|Саманта Пауэр: Все стороны должны разрешить проведение международной гуманитарной оценки в Нагорном Карабахе
|Посол Франции в Армении жестко отреагировал на сарказм посла Азербайджана в Бельгии
|Колонна: Франция готова направить экстренную помощь пострадавшим в результате взрыва на складе с горючим в Нагорном Карабахе
|Плохие погодные условия пока не позволяют перевезти в Армению пострадавших в результате взрыва склада ГСМ в Нагорном Карабахе - Минздрав РА
|Госдеп США: На Россию нельзя полагаться как на международного партнера
|В Госдепе США отметили важность отправки международной миссии в Арцах для мониторинга ситуации
|В Армении возобновились акции протеста, направленные на смену власти
|В результате взрыва на топливохранилище под Степанакертом пострадало свыше 200 человек
|Правоохранительные органы Армении приступили к арестам журналистов
|В Степанакерте представили подробности встречи с Баку
|Джо Байден написал письмо Пашиняну, и пообещал поддержку в преодолении гуманитарных последствий в Арцахе
|МВД Арцаха: На складе бензина возле трассы Степанакерт-Аскера произошел сильный взрыв, есть погибшие и пострадавшие
|В Ереване состоялось заседания совместной коллегии МВД РФ и РА
|Никол Пашинян провел переговоры с Самантой Пауэр
|Посол Франции опровергает слухи о готовности Парижа принять и предоставить убежище армянам Арцаха
|На площади Республики проходит митинг с требование отставки премьера Армении
|Из Арцаха в Армению уже переехало 5580 человек
|Европейский чиновник: Я не думаю, что ситуация в Нагорном Карабахе является позором для Европы
|МОНКС предложило ВУЗам Армении вовлечься в работы по оказанию помощи вынужденным переселенцам из Арцаха
|За акцию в ЕГУ задержали журналиста Давида Саргсяна
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