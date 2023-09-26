Вторник, 26 Сентября 2023 21:16

АрмИнфо. Под эгидой председателя Европейского совета Шарля Мишеля в Брюсселе состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Согласно источнику, стороны обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, обменялись мнениями об актуальности возможной встречи премьер-министра Армении и азербайджанского президента в рамках третьего саммита Европейского политического сообщества (EPC), запланированного на 5 октября в Гранаде.

Собеседники отметили необходимость продолжения процесса по нормализации отношений между странами.

<ЕС считает, что возможная встреча в Гранаде должна быть использована как Ереваном, так и Баку для публичного подтверждения своей приверженности территориальной целостности и суверенитету друг друга в соответствии с соглашениями, достигнутыми ранее в Праге и Брюсселе>, - говорится в источнике.