Вторник, 26 Сентября 2023 21:13

АрмИнфо. Наши соотечественники из Арцаха будут получать медицинскую помощь и обслуживание в рамках государственного заказа. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Армении.

Согласно источнику, граждане по требованию могут обратиться и встать на учет в ближайшую к их месту жительства поликлинику, амбулаторию, женскую консультацию, что станет основанием для получения медпомощи в рамках госзаказа. В том числе в амбулаторных условиях гражданам будут бесплатно предоставлены медикаменты.

Отметим, что соответствующее требование сегодня у правительственного здания в рамках акции протеста озвучили медики Армении. Согласно последним данным правительства РА, из Нагорного Карабаха в Армению въехало порядка 19 тыс. человек.