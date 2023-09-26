Вторник, 26 Сентября 2023 18:18

АрмИнфо. У правительственного здания №3, в котором сосредоточены министерства здравоохранения, труда и соцвопросов, а также территориального управления и инфраструктур состоялась акция протеста медиков <Белые халаты>.

Группа армянских медиков обратились к руководителям ведомств с требованием приступить к действенным шагам и скоординировать усилия для спасения жизни наших соотечественников из Арцаха.

Обращаясь к Министерству здравоохранения, медики потребовали незамедлительно организовать для арцахцев в рамках госзаказа полное обследование, лечение и бесплатное предоставление медикаментов. При этом они указали на ислючение каких-либо бюрократических процессов. <Только паспорт может быть основанием для получения медпомощи>, - отметила врач-участник акции.

У министра труда и социальных вопросов медики потребовали для арцахцев социальных гарантий в виде единого соцпакета, который включал бы финансовый, юридический и психологический компоненты.

Более всего медики были недовольны работой министра территориального управления и инфраструктур. Они констатировали, что инфраструктуры ведомства бездействуют.

<Сегодня в Горисе больше не могут принимать людей. Вы отправляете наших арцахцев из одного города в другой, и в результате преступного бездействия дети, старики и вообще перемещенные граждане ночуют на улице. Прекратите свое преступное бездействие! Это разрушает жизни.

Начните заниматься своей работой!>, - призвали участники акции.

Обращаясь к министру здравоохранения, медики потребовали в Корнидзоре организовать полевые лагеря, где гражданам смогут оказывать медпомощь. <Одним представителем ситуацию не решить. Ситуация более плачевна, чем мы думаем, люди нуждаются в нас>, - отметили они.

Группа врачей призвала также создать единую платформу для совместной работы всех медиков и инициирования мер для помощи вынужденным переселенцам. Кроме этого медики видят целесообразность в создании электронного журнала по ведения учета раненых и больных. В этой связи они указали на необходимость продолжительного лечения граждан с хроническими заболеваниями, которые во время блокады обострились из-за отсутствия должного питания и лечения. Врачи также отметили важность вовлечения медиков из Арцаха в здравоохранительную систему Армении.