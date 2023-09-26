Вторник, 26 Сентября 2023 18:13

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 , жилые дома 14-17 в 3-ем квартале Давташена, частично улицы Давташена 2, 6, 7 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 5а, 5/5, 5/5а, 13, 15 на улице Шарури, частные дома на улицах 6, 8, 9, 12, 14, 15 в кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 2-ом и 3-ем переулках 3-ей улицы квартала “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 1-ом переулке 7-ой улицы кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома на 3-ем переулке 12-ой улицы кв. “Неркин Чарбах” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 9, 11, 13/6, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 37, 55 на улице Вильнюса, школа N 198, ясли-детский сад N120 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11:00-15:00 1-ый переулок 6-ой улицы Нубарашена;

11:00-17:00 национальный политехнический университет Армении, жилые дома 25/14 на улице Налбандяна, 21 на улице Туманяна, 24, 24а, 26, 30 на улице Саряна, 52 на улице Маисяна, частные дома 1-20 в кв. “Конд” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 15, 30, 30А на улице Улнеци, жилые дома 6-6/8 на улице Давида Анахта, частные дома 1-41 в кв. “Канакер ГЭС” и 11, 22/5, 333 на улице Гапанцяна;

в Армавирской области:

10:00-12:00 села Ацик и Мясникян;

10:00-14:00 села Птгунк и Мусалер;

11:00-17:00 село Араташен;

в Араратской области:

10։30-12։30 частично села Нарек и Кахцрашен;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично село Елпин;

в Котайкской области:

10։00-13:00 частично села Джрвеж и Дзорахбюр; частные дома Джрвежа-Дзорахбюра и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

10։30-16։30 села Камарис, Акунк, Севаберд и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

11։00-17։00 жилой дом 2 на улице Атис в городе Абовян; частично село Птгни;

в Гегаркуникской области:

11։00–14:00 населенный пункт Неркин Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частично населенный пункт Варденик;

11։00-13։00 села Лусакунк, Хачахбюр, Торфаван, Ваневан, Гегакар и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); ООО “Капавор”, газозаправочные станции “Ануш Кнар”, “Гога-Седа”, воинская часть, станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, ‘Юком”;

14։00-16։00 село Цовак и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”, “Юком”, национальный парк ‘Севан”, Ч/П ‘Хачатрян Саарон”;

16։00-17։00 село Карчахбюр, ЗАО “Севани Ишхан”, воинская часть и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

в Тавушской области:

11:00-13:00 село Енокаван, зоны отдыха “Ластивер Розорт”, ‘Аланд Резорт”, станции сотовых операторов и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Иджеванском регионе.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 28 сентября текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 жилые дома 29, 30-33 в 1-ом квартале “Давташен”, частично квартал ‘Ной” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 75, 85, 105, 107, 109, 111, 113, 115 на улице Вильнюса и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 9-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 жилые дома 37, 39, 41 на улице Абовяна, жилые дома 6, 6а, 8 на улице Корюна, 24, 28, 34, 36 на пр. Маштоца, жилой дом 35 и частные дома 58-72 на улице Пушкина, жилые дома 7-17 на улице Саряна, 17, 19, 21 на улице Демирчяна, жилой дом 26 на переулке Арами и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3, 3/1, 3/2, 3/3 на улице Гр. Лусаворича и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 2/10-6/2 и частные дома 31-58/17 на улице Улнеци, жилые дома 2/4-2/22 на улице Бабаяна, 14-16 на улице Чолакяна, частные дома 8-39 на 39-ой улице, 1-12/4 на 41-ой улице пр. Комитаса, жилые дома 14-14/11 на 41-ой улице Арабкира;

в Арагацотнской области:

11:00-14:00 кварталы ‘Мухни”, “Тигранаван” в городе Аштарак;

в Араратской области:

10։00-16։00 частично улицы 1-7, частично улицы Гераци, Дпроцаканнери, Анрапетутяна, Арартяна, Шираза, Ширака, Гарегина Нжде, частично кварталы “Нор”, 1-6 в городе Масис; частично села Аревабуйр, Джраовит, Айнтап, Нор Харберд, Нор Кюрин, Мармарашен, Овташат;

10։30-12։30 частично улицы Маркса, Огостоси 23 в городе Арташат; частично село Айгепат;

в Вайоц Дзорской области:

10։30-12։30 частично улицы 26 Комисарнери, Андраника, Зоравара Вардана, Таманцинери, Камо, Телави, Момика, Вайк в городе Ехегнадзор;

в Котайкской области:

10։30-14։30 жилые дома 1-4 в кв. “1А”, 1-11 в 1-ом квартале, 1-14 во 2-ом квартале, 1-11; 23-34 в 3-ем квартале, 1-6; 11; 12; 25 в 4-ом квартале, 1-18 в 5-ом квартале, 5-12, 30-33 в 6-ом квартале, 16-19 в 7-ом квартале, 1-17 в 8-ом квартале, 1-4 в 9-ом квартале, коттеджи в 10-ом квартале, музыкальная школа, школа N1, 2, 3, ясли-детские сады “Зангак”, “Грашк”, Экиат”, “Лусабац”, община Фантан, газозаправочные станции “Кар-Кор”, “А. Харатян”, песчаные рудники ‘Ал Майнинг”, “Амадеха”, компания “Аэронавигация”, станции компаний ‘Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Чаренцаван;

11։00-17։00 частично село Птгни;

в Гегаркуникской области:

11:00-13:00 села Сотк, Азат, Кут и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Виваселл-МТС”, “Тим Телеком”;

14:00-16:00 села Шатван, Шатджрек, Гегамабак, Джахацадзор, Айрк, Норабак, Верин Шоржа, Неркин Шоржа и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), станции операторов “Юком”, “Тим Телеком”, МГЭС “Айрк-1”;

в Лорийской области:

11:00-15:00 села Сарчапет и Привольное.