Вторник, 26 Сентября 2023 18:11

АрмИнфо.Министр финансов Армении Ваге Ованнсян и посол Франции в РА Оливье Декотиньи обсудили перспективы сотрудничества в сфере развития торговли, инвестиций, инфраструктур и других направлений, представляющих взаимный интерес.

Как сообщает пресс-служба Минфина, Ованнисян сказал слова благодарности французскому правительству за инициирование заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, а также высоко оценил постоянную поддержку французской стороны Армении и Арцаха.

Стороны высоко оценили высокий уровень сложившихся ныне отношений, подчеркнув совместные усилия, направленные на развитие сотрудничества между двумя странами в различных направлениях, в частности в сфере водного хозяйства, коммуникаций, энергетики и др. Также было отмечено сотрудничество в сфере бюджетной поддержки.